An toàn giao thông ở vùng sâu, vùng xa: Cần đẩy mạnh các giải pháp đồng bộ

(LĐ online) - Việc vi phạm trật tự an toàn giao thông ở khu vực nông vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tuy có chuyển biến tích cực nhưng các nhóm hành vi vi phạm vẫn luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Phương tiện giao thông mấy năm qua tại địa bàn các xã vùng sâu, vùng xa đã tăng lên đáng kể nhưng ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của người dân vẫn còn có nhiều hạn chế nhất định. Tại một số địa phương trên địa bàn huyện Đam Rông, tình trạng vi phạm quy định về Luật giao thông vẫn diễn ra thường xuyên.

Phiên toà xét xử sơ thẩm vụ tai nạn giao thông làm 1 người chết, 1 người bị thương nặng tại xã Đạ Long sáng nay

Chạy tốc độ cao, lấn làn, tông chết người dân trong xã

Sáng 1/4, Toà án Nhân dân huyện Đam Rông đã đưa ra xét xử sơ thẩm lưu động vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Trước cả trăm người dân tại xã Đạ Long dự phiên toà lưu động, bị cáo là Kră Jẵn Ha Phúc (21 tuổi) khai nhận trước Hội đồng Xét xử: vào 19 giờ ngày 29/7/2020, mặc dù không có bằng lái xe, nhưng Ha Phúc phóng xe tốc độ cao từ nhà ở Thôn 4 tới Thôn 3 (xã Đạ Long). Khi tới đoạn đường trước trụ sở UBND xã Đạ Long, Ha Phúc tăng tốc hơn để vượt ô tô đi cùng chiều; đồng thời, lấn làn đường bên trái thì va chạm với xe mô tô do ông Cơ liêng Ha Lâm (26 tuổi) chở theo em gái Cơ Liêng Ha K’Khin (18 tuổi) ngụ cùng xã đi chiều ngược lại.

Hậu quả của cú tông mạnh từ việc lấn làn, chạy tốc độ cao đã làm anh Ha Lâm tử vong sau đó, em K’Khin bị thương nặng ở mức thương tích 26%. Hai xe máy gần như hư hỏng hoàn toàn.

Chủ toạ phiên toà, Thẩm phán Toà án Nhân dân huyện Đam Rông Hoàng Rung K’Nhơn phân tích hành vi chạy tốc độ cao, lấn làn đường của bị cáo Ha Phúc là hành vi nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp cướp đi sinh mạng một người dân, làm một người dân bị thương nặng. Tuy nhiên, do có các tình tiết giảm nhẹ, gia đình đã bồi thường thiệt hại, quá trình điều tra, bị can thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên Hội đồng Xét xử tuyên phạt bị cáo 12 tháng tù giam theo Khoản 1, Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Trao đổi với chúng tôi, Thẩm phán Toà án Nhân dân huyện Đam Rông Hoàng Rung K’Nhơn khẳng định đây là vụ án nghiêm trọng vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ trên địa bàn xã thời gian qua nên cần phải xét xử lưu động để làm công tác tuyên truyền, răn đe, giáo dục chung.

“Bị cáo còn trẻ nhưng vì coi thường quy định pháp đã gây nỗi đau thương rất lớn cho gia đình nạn nhân là người dân trên địa bàn xã Đạ Long. Qua phiên tòa có nhiều người dân tham dự cũng là dịp để nhắc nhở tất cả mọi người khi tham gia giao thông địa bàn vùng sâu, vùng xa phải luôn chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về an toàn giao thông đường bộ, đặc biệt là một bộ phận thanh, thiếu niên còn coi thường quy định pháp luật” - ông K’Nhơn chia sẻ.

Trong khi đó, theo người dân xã Rô Men, Đạ Long và Đạ Tông thông tin, thường vào dịp cuối tuần, trên địa bàn còn còn hiện tượng nhiều thanh niên coi thường pháp luật, thường chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm, phóng tốc độ cao, nẹt pô gây bức xúc, nguy hiểm cho người tham dân tham gia giao thông. Mặc dù có lực lượng Công an xã, Đội Cảnh sát Giao thông thường xuyên triển khai kiểm tra, nhắc nhở kết hợp xử phạt, nhưng thực trạng nêu trên chưa có dấu hiệu giảm rõ rệt.

Hàng trăm xe máy hết đát, thay đổi kết cấu bị CSGT tạm giữ tại bãi chứa xe của Công an huyện

Ý thức tham gia giao thông dần có chuyển biến

Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự (CSGT-TT) Công an huyện Đam Rông cho biết tính từ ngày 16/12/2020 tới nay, qua công tác tuần tra, kiểm soát, phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, các đội nghiệp vụ Công an huyện, đơn vị đã phát hiện lập biên bản vi phạm hành chính 351 trường hợp với số tiền phạt gần 500 triệu đồng. Trong đó, nhóm hành vi vi phạm phổ biến là chạy tốc độ cao, đi không đúng phần đường (51 trường hợp), vi phạm nồng độ cồn (33 trường hợp), không đội mũ bảo hiểm (61 trường hợp), không giấy phép lái xe…

Riêng về hành vi thay ống pô sai quy định, Đội CSGT-TT từ 15/12/2020 tới 28/2/2021 đã tịch thu gần 200 ống pô, xử phạt hàng chục trường hợp nẹt pô, gây mất trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường nội huyện, liên xã.

Thượng úy Nguyễn Đức Hoàng - Đội phó Đội CSGT-TT, Công an huyện Đam Rông cho biết, về cơ bản người dân trên địa bàn huyện chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ, dần có ý thức chuyển biến tích cực. Qua thống kê, từ các đợt cao điểm đảm bảo an ninh trật tự, phối hợp với các đơn vị liên quan ra quân tuyên truyền, phổ biến pháp luật thì trên địa bàn số vụ vi phạm giao thông cũng giảm dần thời gian qua.

Đáng lưu ý là các hành vi vi phạm giao thông tập trung chủ yếu vào nhóm đối tượng là thanh, thiếu niên. Các trường hợp này khi thấy lực lượng Công an xã, Đội Cảnh sát Giao thông trật tự tuần tra thì thường chấp hành tốt. Trái lại, khi không có lực lượng chức năng thì lại tái phạm.

“Bà con dân tộc thiểu số đa số sử dụng xe quá đát để chở nông sản, phục vụ sản xuất. Tuy nhiên, khi xe quá đát không giấy tờ, không biển số… lưu thông trên các trục đường chính thì không đảm bảo an toàn giao thông. Khi gặp người điều khiển phương tiện là người già, có tuổi, chúng tôi thường yêu cầu dừng phương tiện để giải thích để bà con hiểu và chấp hành quy định pháp luật. Đối với trường hợp thanh niên lưu thông ngoài đường mà xe thay ống pô, phóng nhanh vượt ẩu, biểu hiện gây mất trật tự an toàn giao thông chúng tôi kiên quyết xử lý nghiêm”- Thượng uý Hoàng cho hay.

Nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông ở khu vực nông thôn, các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở mức thấp nhất, một lãnh đạo UBND huyện Đam Rông cho biết, thời gian tới, các đơn vị liên quan, trong đó lực lượng công an các cấp giữ vai trò chủ công trong thực hiện công tác tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Đồng thời, cùng lúc đẩy mạnh các giải pháp đồng bộ về công tác tuyên truyền, phối hợp, kiểm tra, kiểm soát phương tiện vi phạm.

Dự kiến, các quy định của Luật Giao thông đường bộ sẽ được vào hương ước, quy ước của thôn làng, lấy đó là một trong những tiêu chí để đánh giá thi đua, xét công nhận gia đình văn hóa, thôn làng văn hóa… từ đó nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ ở vùng nông sâu, vùng xa, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn…

C.THÀNH - H.THẮM