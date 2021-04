Bắc Bộ cùng nhiều khu vực nắng nóng, có nơi trên 37 độ C

Hà Nội sáng sớm có mưa phùn, sương mù và sương mù nhẹ, sau không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 2/4, nhiều khu vực trên cả nước có thời tiết nắng nóng; riêng khu vực vùng núi Bắc Trung Bộ có nơi trên 37 độ C. Cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.

Nắng nóng gây nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến sức khoẻ người dân, nhất những người phải làm việc ngoài trời, tại nơi có nhiệt độ nóng bức.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo, để phòng chống các tác hại của nắng nóng, người dân không nên làm việc quá lâu, đi lại hoặc chơi thể thao trong môi trường nóng bức cũng như tránh các hoạt động thể lực quá sức.

Sau mỗi một giờ làm việc ngoài trời nắng nóng, người lao động nên nghỉ giải lao khoảng 15 phút; luôn trang bị đầy đủ thiết bị chống nắng khi lao động, đi lại, làm việc ngoài trời nắng.

Người dân cần mang theo đủ nước uống trước khi ra ngoài trời trong thời tiết nắng nóng để bù nước kịp thời, với trẻ em và người cao tuổi, trong những ngày nắng nóng cần hạn chế đến mức tối đa ra nắng.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 2/4: Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 30-33 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, riêng đồng bằng ven biển sáng sớm có mưa phùn; trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C, cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Thủ đô Hà Nội sáng sớm có mưa phùn, sương mù và sương mù nhẹ, sau không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực vùng núi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất phía Bắc 30-33 độ C, phía Nam 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C; riêng vùng núi 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, riêng vùng núi phía Bắc có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C; cao nhất 32-35 độ C, vùng núi phía Bắc có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 32-35 độ C.

Khu vực Nam Bộ ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm không mưa, gió Tây Nam cấp 2. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C; cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

