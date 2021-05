Cát Tiên: Tuyên truyền pháp luật cho người dân qua Zalo

(LĐ online) - Ngày 24/5, Công an huyện Cát Tiên thông tin: Kể từ ngày 20/5, trang Zalo Công an huyện Cát Tiên chính thức đi vào hoạt động.

Việc đưa trang Zalo vào hoạt động sẽ góp phần tuyên truyền, giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho Nhân dân; thông tin kịp thời đến Nhân dân những tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện Cát Tiên; giải quyết một số thủ tục hành chính liên quan đến lực lượng Công an huyện.

Thông qua trang Zalo của Công an huyện Cát Tiên, Nhân dân có thể tra cứu rất nhiều thủ tục hành chính liên quan đến lực lượng công an; có thể cung cấp thông tin, hình ảnh, video về các hành vi vi phạm pháp luật trực tiếp cho lực lượng Công an huyện mà không sợ bị lộ thông tin cá nhân người cung cấp; gửi các kiến nghị thắc mắc về các thủ tục hành chính liên quan đến Công an huyện; kết nối trực tiếp với số điện thoại trực ban Công an huyện và công an từng xã, thị trấn.

Ngoài trang Xalo của Công an huyện Cát Tiên, công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện cũng đang xây dựng và đi vào hoạt động trang Zalo của đơn vị mình.

Để kết nối với trang Zalo công an huyện, người dùng chỉ cần đăng nhập vào Zalo của mình, ở ô tìm kiếm phía trên cùng gõ vào cụm từ "Công an huyện Cát Tiên", sau đó bấm tìm kiếm thì sẽ thấy trang Zalo Công an huyện, bấm vào đường dẫn đến trang và bấm vào dòng chữ "Quan tâm". Sau khi thực hiện xong bước trên, người dân đã có thể xem tin tức và tương tác trên trang Zalo Công an huyện Cát Tiên.

HOÀNG SA