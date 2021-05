Đam Rông: Đảm bảo an ninh tuyệt đối tại các điểm bầu cử

(LĐ online) - Thông tin từ Công an huyện Đam Rông, ngày 22/5, lực lượng được phân công đã có mặt tại tất cả 56 điểm bầu cử trên địa bàn toàn huyện, sẵn sàng các phương án để đảm bảo an toàn cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Bắt đầu từ sáng 22/5, tại mỗi điểm bầu cử đã có các kíp trực gồm 2 công an huyện và 1 công an xã thay phiên nhau làm nhiệm vụ. Đây là hoạt động được triển khai dựa trên kế hoạch chi tiết của Công an huyện Đam Rông nhằm bảo đảm an ninh tuyệt đối tại các điểm bỏ phiếu trong ngày bầu cử với phương châm “bảo đảm an ninh, trật tự là yêu cầu nghiêm ngặt nhất, chủ động phòng ngừa là chính”.

Các kíp trực sẽ làm việc liên tục cho đến khi việc bầu cử được hoàn thành. Riêng các khu vực ở xa trung tâm có đông đồng bào dân tộc thiểu số di cư tự do từ các tỉnh phía Bắc vào sinh sống như Tiểu khu 197, 198 (khu vực Tây Sơn), Tiểu khu 175, 176 (căn cứ Đạ Mpô), Tiểu khu 178, 179, 180, 181, 182, 183 thuộc xã Liêng Sronh, lực lượng an ninh đã cùng các tổ bầu cử của địa phương đưa thùng phiếu di động vào chiều 22/5 để đảm bảo tất cả bà con sẽ bỏ phiếu đúng ngày 23/5.

Bên cạnh đó, công tác đảm bảo an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy cũng được triển khai thực hiện với các phương án chi tiết nhằm đảm bảo an toàn cao nhất cho hoạt động bầu cử.

Ghi nhận tại Công an huyện Đam Rông cho thấy hiện toàn lực lượng đang thực thi nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng quân đội và các lực lượng chức năng, triển khai quyết liệt, có hiệu quả các phương án, kế hoạch để bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn phục vụ tổ chức thành công cuộc bầu cử, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, không để xảy ra sơ xuất dù là nhỏ nhất.

NGỌC NGÀ