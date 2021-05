Đạ Tẻh: Tăng cường kiểm tra, xử lý xe công nông, xe tự chế

Sau 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 02 của UBND tỉnh về việc kiểm tra, xử lý xe công nông, xe cơ giới tự chế 3, 4 bánh, xe hết niên hạn sử dụng; xe mô tô, xe máy độ chế, trên địa bàn huyện Đạ Tẻh đã ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thời gian qua, việc quản lý các phương tiện này vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc.

Công an giao thông huyện Đạ Tẻh tăng cường thực hiện kiểm tra, kiểm soát xe công nông, xe cơ giới tự chế 3, 4 bánh, xe hết niên hạn sử dụng trên địa bàn

Trung tá Nguyễn Tam Ái - Đội phó Đội Cảnh sát giao thộng - Trật tự (CSGT-TT) Công an huyện Đạ Tẻh cho biết: Qua rà soát, trên địa bàn huyện Đạ Tẻh có 42 máy kéo, 162 máy cày, 20 ô tô hết niên hạn, 2 xe công nông và 27 xe ba bánh Hoa Lâm. Để xử lý dứt điểm tình trạng xe công nông, xe cơ giới tự chế lưu thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường nhánh rẽ trên địa bàn, UBND huyện đã giao cho Công an huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp triển khai ký cam kết không sử dụng xe công nông, xe cơ giới tự chế 3, 4 bánh, xe hết niên hạn sử dụng với 52 chủ phương tiện và 220 chủ phương tiện ký cam kết không sử dụng xe máy cày, xe máy kéo tự chế kéo theo rơ mooc để vận chuyển hàng hóa, nông sản. Đồng thời, vận động chủ phương tiện chủ động tháo dỡ, hủy bỏ phương tiện, không đưa phương tiện vào tham gia giao thông đường bộ.

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực này, thời gian qua, Đội CSGT-TT Công an huyện cũng đã phối hợp với các đoàn kiểm tra liên ngành cùng lực lượng công an các xã, thị trấn huyện Đạ Tẻh tiến hành tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên các tuyến đường giao thông, kiểm tra, xử lý xe công nông, xe cơ giới tự chế 3, 4 bánh, xe hết niên hạn sử dụng; xe mô tô, xe máy độ chế gắn với công tác kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn huyện theo Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 14/3/2019 của UBND huyện.

Qua công tác kiểm tra, tuần tra kiểm soát, các cơ quan, đơn vị chức năng đã tiến hành lập biên bản và xử lý 48 trường hợp vi phạm, tạm giữ 2 xe cơ giới 3 bánh tự chế, 8 xe ô tô, 3 xe máy cày kéo theo rơ mooc, 35 giấy tờ các loại, nộp ngân sách nhà nước số tiền là 178,6 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 5 trường hợp. Ngoài ra, lực lượng CSGT - TT và đoàn liên ngành còn lập biên bản và xử lý 16 trường hợp vi phạm xe lôi tự chế kéo theo tôn lợp mái nhà, hàng hóa.

Sau gần 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 02 của UBND tỉnh, đến nay, tình hình trật tự ATGT trên địa bàn huyện Đạ Tẻh đã chuyển biến rất tốt. Trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, các tuyến đường liên xã, nhánh rẽ, tình trạng xe công nông, xe cơ giới 3, 4 bánh, xe hết niên hạn sử dụng; xe mô tô, xe máy độ chế lưu thông trên địa bàn huyện đã rất hạn chế.

Kết quả khả quan là vậy nhưng Trung tá Nguyễn Tam Ái cũng thẳng thắn thừa nhận: Đạ Tẻh là địa phương phát triển kinh tế chủ yếu dựa vào nông - lâm nghiệp, diện tích đất sản xuất nhận giao khoán trồng rừng kinh tế, trồng cây dâu tằm tương đối lớn, với địa hình nhiều đồi núi, nên việc người dân sử dụng xe 3, 4 bánh tự chế, xe máy cày kéo theo rơ mooc để phục vụ tưới tiêu, vận chuyển nông - lâm sản vẫn còn diễn ra trên các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện. Do đó, việc cấm sử dụng xe lưu thông trên các tuyến đường tỉnh, quốc lộ không phải là điều dễ, bên cạnh đòi hỏi sự quyết liệt, mạnh tay xử lý từ các cơ quan chức năng thì công tác tuyên truyền cũng cần được quan tâm.

“Để tăng cường công tác quản lý xe công nông độ chế tại địa phương, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai mời các cơ sở sửa chữa xe máy, xe ô tô trên địa bàn ký cam kết không độ chế xe các loại. Bên cạnh việc tiếp tục thường xuyên tuần tra, kiểm soát, lực lượng CSGT - TT cũng sẽ phối hợp với UBND các xã, thị trấn tăng cường tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân về không sử dụng, điều khiển các phương tiện ô tô, mô tô độ chế và kiên quyết xử lý đối với các xe vi phạm” - Trung tá Ái cho hay.

HOÀNG SA