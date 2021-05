Xe máy chui gầm xe tải, 2 người bị thương

(LĐ online) - Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 21 giờ 30 phút đêm 30/5 trên Quốc lộ 20, đoạn qua ngã ba Đại Bình (phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc).

Hiện trường vụ tai nạn

Xe máy do ông Trần Đình Khai (53 tuổi, ngụ tại phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc) điều khiển chở theo người đàn ông tên Nghị đang lưu thông từ hướng Quốc lộ 55 ra Quốc lộ 20. Khi đến đoạn qua ngã ba Đại Bình, trong lúc qua đường, xe máy do ông Khai điều khiển xảy ra va chạm với xe tải do tài xế N.V.H (ngụ tại xã Tân Châu, huyện Di Linh) điều khiển trên Quốc lộ 20 theo hướng TP Hồ Chí Minh đi Đà Lạt.

Cú va chạm khiến xe máy chui vào gầm bị xe tải cán biến dạng. Tại nạn khiến ông Khai và ông Nghị bị hất văn ra đường. Trong đó, ông Khai bị thương nặng được người dân đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu, còn ông Nghị chỉ bị xây xát nhẹ.

Theo Bệnh viện II Lâm Đồng, ông Khai nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi trái và chấn thương sọ não. Sau khi sơ cứu, nạn nhân đã được chuyển về bệnh viện tại TP Hồ Chí Minh điều trị.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Thống kê trong 3 ngày (từ 28 đến 30/5), trên Quốc lộ 20 qua tỉnh Lâm Đồng liên tiếp xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe tải. Hậu quả làm 1 người tử vong và 2 người bị thương nặng.

HẢI ĐƯỜNG