Các tỉnh chủ động ứng phó với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp khả năng tiếp tục mạnh lên, vùng biển phía Đông khu vực bắc Biển Đông, khu vực giữa và nam Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông.

Đường đi và vị trí của áp thấp nhiệt đới.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, rạng sáng ngày 19/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc; 113,7 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 170km về phía Nam Tây Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 70km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Theo dự báo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 1 giờ ngày 20/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc; 112,9 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 210km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km. Đến 1 giờ ngày 21/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc; 112,4 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 220km về phía Tây Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Từ 1 giờ ngày 22/7, áp thấp nhiệt đới hầu như ít di chuyển.

Để chủ động ứng phó với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên và thời tiết nguy hiểm trên biển Đông, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của vùng áp thấp, gió mùa Tây Nam trên biển.

Đồng thời, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển cần thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Các địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu...

Dự báo thời tiết các khu vực ngày và đêm 19/7 như sau: Phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác; đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ phía Bắc 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, phía Nam 32-35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Trên biển, khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, biển động; riêng vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2-4m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông cấp 3.

(Theo TTXVN)