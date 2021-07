Công an Lâm Hà tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19

(LĐ online) - Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Công an huyện Lâm Hà, một trong những lực lượng tuyến đầu, đã triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp để tăng cường công tác phòng chống dịch trong tình hình mới.

Lực lượng Công an Lâm Hà làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh trên địa bàn

Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã xuất hiện các ca bệnh dương tính với Covid-19 là các lái xe, phụ xe vận tải hàng hóa đi về từ TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai… Nhiều lái xe, phụ xe mắc Covid-19 trước đó có đi bỏ hàng dẫn đến nhiều F1, F2 trên địa bàn huyện… Mặc dù các chốt kiểm soát tại các cửa ngõ đã quyết liệt thực hiện nghiêm các biện pháp kiểm ra, kiểm soát song vẫn có tình trạng lái xe, phụ xe có nguy cơ cao vào địa bàn huyện, quá trình lưu trú trên địa bàn có lịch trình đi lại, tiếp xúc rất phức tạp, khả năng làm lây lan dịch bệnh Covid-19, đặc biệt là tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, khu vực Tây Nguyên. Công an huyện Lâm Hà đã triển khai quyết liệt các biện pháp góp phần cùng cả nước làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19.

Công an huyện Lâm Hà đã phối hợp với các phòng, ban, ngành của địa phương rà soát toàn bộ các doanh nghiệp, nhà xe, chủ phương tiện trên địa bàn có hoạt động vận tải hàng hóa, nguyên vật liệu… liên huyện, liên tỉnh; các cơ sở sản xuất, cung ứng, vựa nông sản, rau, củ, quả, các kho hàng, điểm tập kết hàng hóa… thường xuyên có hoạt động xuất, nhập hàng liên quan đến các tỉnh, thành phố, huyện khác để làm việc, yêu cầu chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống Covid-19 theo các văn văn chỉ đạo của tỉnh và Sở Giao thông Vận tải.

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, Công an Lâm Hà cũng chủ động phương án tập trung lực lượng, các phương tiện, vật tư y tế, thuốc men thiết yếu… đảm bảo phục vụ cho tình huống khi dịch bệnh diễn biến phức tạp ở mức cao nhất; đồng thời, chủ trì, phối hợp với các phòng, ban của huyện rà soát, khảo sát thêm các địa điểm, cơ sở trong toàn Công an huyện đề đề xuất thành lập thêm các khu cách ly tập trung cho cán bộ, chiến sỹ, can phạm, phạm nhân trong tình huống dịch diễn biến sấu nhất; bố trí lập danh sách cán bộ, chiến sỹ thường trực 100% quân số.

Ngoài ra, Công an huyện Lâm Hà cũng tham mưu cho UBND huyện thành lập tổ công tác cấp huyện và chỉ đạo công an xã, thị trấn tham mưu cho UBND xã, thị trấn thành lập tổ công tác thực hiện việc kiểm tra thường xuyên, đột xuất tại các cơ sở ăn nghỉ tập trung cho lái xe, phụ xe, kiểm tra nơi cư trú… kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành, tự ý về nhà, về nơi cư trú, tiếp xúc người khác ngoài nơi đăng ký tập trung.

Để đảm bảo quân số, lực lượng làm công tác phòng chống dịch bệnh, hiện nay Công an huyện Lâm Hà quyết định không giải quyết nghỉ phép, nghỉ tranh thủ cho cán bộ, chiến sỹ; đồng thời, yêu cầu cán bộ, chiến sỹ không được ra khỏi tỉnh, hạn chế ra khỏi huyện và không được đến các vùng đang có dịch.

DUY DANH