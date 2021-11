Công an huyện Bảo Lâm: Đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch trong vùng đồng bào DTTS

Là một trong những địa bàn có đông con, em đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) đang làm ăn, học tập, lao động tại các vùng dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp như TP Hồ Chí Minh, Bình Dương..., thời gian qua, Công an huyện Bảo Lâm đã tăng cường chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tham gia cùng với các cơ quan, ban, ngành chức năng và cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn phát huy vai trò của lực lượng tuyên truyền trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời, làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý, rà soát, phát hiện, điều tra, truy vết các trường hợp có yếu tố dịch tễ trên địa bàn huyện.

Công an xã Lộc Bảo phát khẩu trang miễn phí và tờ rơi tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19 tại Chốt tự quản “Bảo vệ vùng xanh” Thôn 2, xã Lộc Bảo

Theo đó, công an các xã, thị trấn đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nắm tình hình, quản lý cư trú, nhân hộ khẩu, đặc biệt trong vùng DTTS. Qua đó, kịp thời phát hiện số công dân ở xã, thị trấn mình từ các tỉnh về địa phương và công dân các địa phương khác đến tạm trú tại địa bàn mình để yêu cầu khai báo, cách ly y tế và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định. Tuyệt đối không lơ là, chủ quan, sơ hở dẫn đến bùng phát các ổ dịch, nhất là trong vùng DTTS, vùng sâu, vùng xa nơi có hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế và năng lực của đội ngũ y tế cơ sở còn hạn chế.

Bên cạnh đó, lực lượng công an cơ sở tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn chỉ đạo tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền, vận động quần chúng ở các địa bàn trọng điểm vùng DTTS, nhất là các địa bàn giáp ranh, địa bàn có người dân tộc Mông sinh sống... để nâng cao tính tự giác, tinh thần trách nhiệm của người DTTS trong phòng, chống dịch COVID-19; phát huy vai trò của chính quyền và các lực lượng chức năng, ban, ngành, đoàn thể ở cơ sở vào công tác phòng, chống dịch bệnh ở các thôn, buôn. Trường hợp phát hiện có dịch COVID-19 trong vùng đồng bào DTTS, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng kịch bản phòng, chống dịch chặt chẽ, sớm khoanh vùng, truy vết nhanh, chống dịch tại chỗ hiệu quả.

Với hình thức tuyên truyền đa dạng, hạn chế tập trung đông người, chú trọng tuyên truyền, phổ biến trên không gian mạng, trên loa phát thanh của các xã, thị trấn, khai thác nền tảng có sẵn như Chuyên mục An ninh Lâm Đồng trên Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng, trang thông tin điện tử, trang Zalo, Fanpage Facebook... và tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh cố định tại các xã, thị trấn, loa thùng di động, treo pano, băng rôn, phát tờ rơi, khẩu trang miễn phí... lực lượng công an tại cơ sở đã tiếp cận được đại đa số bộ phận quần chúng nhân dân, tạo định hướng dư luận theo hướng tích cực. Bên cạnh đó, chủ động phổ biến số điện thoại trực ban của Công an huyện, công an các xã, thị trấn và địa chỉ hòm thư tố giác tội phạm đến quần chúng nhân dân thông qua các trang Zalo Công an huyện, công an các xã, thị trấn, tờ rơi tuyên truyền để người dân dễ dàng liên hệ khi cần thiết.

Đến nay, Công an huyện Bảo Lâm đã tham mưu cho Công an tỉnh xử phạt 1 trường hợp về hành vi "Đăng tải thông tin bịa đặt, sai sự thật" về dịch COVID-19, tiến hành xử phạt vi phạm hành chính khoảng 100 trường hợp với số tiền trên 718 triệu đồng liên quan đến các hành vi vi phạm về quy định phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời, qua kiểm tra, phát hiện các trường hợp vi phạm, lập biên bản đề nghị UBND xã, thị trấn xử phạt vi phạm hành chính 70 trường hợp với số tiền 155 triệu đồng về các hành vi vi phạm như: Không đeo khẩu trang, giao nhận hàng không tại địa điểm giao nhận hàng hóa tập trung theo quy định, lái xe, phụ xe rời khỏi cabin, không khai báo y tế, không chấp hành lưu trú...

Các vụ việc vi phạm đều được lực lượng chức năng công khai mức xử phạt, đặc biệt là các hành hành vi che giấu, khai báo gian dối, không chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch bệnh, làm lây lan dịch bệnh cho người thân và cộng đồng để cho người dân hiểu rõ, lên án và đồng tình ủng hộ.

LÊ TIẾN