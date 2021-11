Đà Lạt: Trao hơn 1.300 túi quà an sinh cho người dân khó khăn

(LĐ online) - Ngày 23/11, chị Nguyễn Đăng Khánh Phượng – Phó Bí thư Thành Đoàn Đà Lạt cho biết, hưởng ứng chương trình Triệu túi an sinh do Trung ương Đoàn phát động, đến nay, đơn vị đã trao hơn 1.300 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Thành Đoàn Đà Lạt trao túi thuốc an sinh cho Hội Cựu thanh niên xung phong

Chương trình “Triệu túi an sinh” được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai từ ngày 20/8 đến khi công bố hết dịch Covid-19. Với Túi thuốc an sinh là tủ thuốc cơ bản về phòng chống Covid-19, trị giá từ 150.000 đồng/túi trở lên, bao gồm thuốc cơ bản theo danh mục thuốc theo hướng dẫn của Bộ Y tế và 10 khẩu trang. Túi quà an sinh là lương thực, thực phẩm trị giá từ 250.000 đồng/suất trở lên, bao gồm: gạo, rau củ và một số nhu yếu phẩm thiết yếu khác hỗ trợ người dân.

Từ tháng 9 đến nay, Thành Đoàn Đà Lạt đã trao hơn 100 túi thuốc an sinh và hơn 1.200 túi quà an sinh cho các đối tượng khó khăn và phấn đấu các cơ sở Đoàn, Hội, Đội trực thuộc trao tặng ít nhất 30 túi an sinh/đơn vị khi kết thúc chương trình.

Theo chị Khánh Phượng, tùy vào điều kiện đặc thù của từng địa phương, các cấp bộ Đoàn, Hội chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hỗ trợ người dân và thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn, những nhóm người yếu thế trong xã hội. Đây là hoạt động tiếp tục phát huy tính sáng tạo, chủ động của các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội trong việc kêu gọi các nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân để quan tâm, đồng hành cùng người dân, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, góp phần đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

H.THẮM