Bảo Lâm: Bếp ăn 0 đồng phục vụ người dân cách ly tại B'Đơr

(LĐ online) - Những ngày qua, đều đặn mỗi ngày luôn có từ 260 - 270 suất ăn miễn phí được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Lộc An, huyện Bảo Lâm nấu trao tặng cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại thôn B’Đơr. Đây là những suất cơm ý nghĩa từ bếp ăn 0 đồng do UBND xã Lộc An xây dựng để hỗ trợ, giúp đỡ bà con đồng bào DTTS khó khăn đang điều trị và cách ly y tế phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Mỗi ngày, bếp ăn 0 đồng sẽ nấu từ 260 đến 270 suất ăn miễn phí tặng cho bà con

Hiện, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trên địa bàn huyện Bảo Lâm và xã Lộc An là địa phương có số ca mắc Covid-19 cao nhất. Đến hiện tại, toàn xã có 126 F0 đang được điều trị tại nhà và khu điều trị tập trung. Trong đó, thôn B’Đơr được xem là tâm dịch tại xã Lộc An, với 71 F0; trong đó, có 35 F0 điều trị tại nhà và 36 F0 đang điều trị tại khu cách ly tập trung.

Suốt thời gian qua, cả hệ thống chính trị xã Lộc An đang chung sức, đồng lòng phòng chống dịch và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân. Từ công tác khoanh vùng truy vết, xét nghiệm được triển khai nhanh chóng, đồng bộ trong thời gian qua, về cơ bản ngành y tế huyện Bảo Lâm và xã Lộc An khống chế, bóc tách hết F0 trong cộng đồng. Cùng với việc triển khai các biện pháp phòng chống, dập dịch, xã Lộc An còn chú trọng công tác chăm lo sức khỏe, đời sống cho người cách ly bằng nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa.

Thấu hiểu được những khó khăn mà bà con đồng bào DTTS thôn B’Đơr đang phải đối diện trong thời gian cách ly điều trị phòng chống dịch tại nhà, UBND xã Lộc An đã thành lập bếp ăn 0 đồng để hỗ trợ, chia sẻ khó khăn cùng bà con.

Ông Đỗ Hoàng Ngọc Diệp - Phó Chủ tịch UBND xã Lộc An, cho biết: Bếp ăn 0 đồng được địa phương xây dựng tại thôn B’Đơr và đi vào hoạt động ngày 17/12 do Hội LHPN xã đảm nhận. Theo kế hoạch, bếp ăn 0 đồng sẽ hoạt động xuyên suốt trong thời gian 14 ngày để hỗ trợ các trường hợp F0 và F1 đang điều trị và cách ly y tế tại nhà trên địa bàn thôn B’Đơr. Nguồn kính phí được trích từ ngân sách địa phương và vận động các nhà hảo tâm cùng Nhân dân đóng góp.

Hàng ngày, Hội LHPN xã Lộc An huy động từ 15 - 17 chị em hội viên đảm nhận các phần việc tại bếp ăn 0 đồng như đi chợ mua sắm nhu yếu phẩm. Sau đó, cùng nhau chế biến những suất ăn trao tặng đến bà con đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Bà Nguyễn Thị Vân Hải - Chỉ tịch Hội LHPN xã Lộc An, cho hay: “Đều đặn mỗi ngày, vào 2 bữa trưa và tối, chúng tôi nấu từ 260 đến 270 suất cơm tặng miễn phí cho 130 trường hợp F0 và F1 đang điều trị, cách ly y tế tại nhà để phòng chống dịch trên địa bàn thôn B’Đơr. Trung bình, kinh phí duy trì cho bếp ăn 0 đồng là 2,5 triệu đồng/ngày được UBND xã cấp. Thực đơn của bếp ăn được chúng tôi cân đối và thay đổi từng ngày đảm bảo đủ chất dinh dưỡng cho bà con. Ngoài ra, Hội còn vận động thêm nguồn kinh phí và các loại rau, củ, quả từ các nhà hảo tâm, Nhân dân đóng góp. Sau khi nấu xong cơm, chị em lại thay phiên nhau chuyển các phần cơm đến tận nhà cho bà con sớm nhất”.

Theo ông Đỗ Hoàng Ngọc Diệp - Phó Chủ tịch UBND xã Lộc An, 100% các trường hợp F0 và F1 đang điều trị, cách ly phòng chống dịch tại nhà trên địa bàn thôn B’Đơr là bà con đồng bào DTTS có cuộc sống khó khăn. Vì vậy, bếp ăn 0 đồng đang góp phần chia sẻ, giúp đỡ để bà con yên tâm thực hiện tốt công tác phòng chống dịch. Riêng đối với các trường hợp F0 điều trị tại nhà được cán bộ, nhân viên y tế thường xuyên thăm khám sức khỏe và cấp phát thuốc để bà con điều trị. Nhờ vậy, tâm lý, tư tưởng của bà con luôn thoải mái, ổn định.

KHÁNH PHÚC