Đức Trọng: Ra quân đảm bảo trật tự công cộng, trật tự đô thị

(LĐ online) - Trong 2 ngày 18 - 19/12, Công an huyện Đức Trọng tổ chức ra quân đảm bảo trật tự công cộng, trật tự đô thị trên các tuyến đường trọng điểm của huyện Đức Trọng, như: Quốc lộ 20, Quốc lộ 27, ĐT 724 và đường nội thị thị trấn Liên Nghĩa.

Tiến hành lập niêm phong các phương tiên vi phạm để xử lý theo pháp luật

Trong thời gian ra quân, Đội Cảnh sát Giao thông – Trật tự, đoàn viên thanh niên Công an huyện Đức Trọng phối hợp với công an các xã, thị trấn tuyên truyền và cho các cá nhân, tổ chức ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông đảm bảo trật tự công cộng, trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Đồng thời, tiến hành xử lý, lập biên bản vi phạm hành chính các trường hợp bán hàng rong, bán hàng trên lòng đường, đô thị, trên vỉa hè các tuyến phố có quy định cấm bán hàng. Đồng thời, xử lý các cá nhân, tổ chức có hành vi lấn chiếm lòng lề đường, hè phố làm nơi kinh doanh, buôn bán, họp chợ trái phép, sản xuất, kinh doanh chiếm dụng lòng đường đô thị, hè phố, dải phân cách làm nơi trông giữ xe, đặt, treo biển hiệu, biển quảng cáo; báy bán hàng hóa; để các phương tiện giao thông trái quy định...

N.MINH