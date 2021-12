Cát Tiên: Thu nhập bình quân đầu người đạt 56,6 triệu đồng/người

Theo UBND huyện Cát Tiên, ước đến đết năm 2021, tổng giá trị sản xuất GO tăng 7,5%; trong đó, ngành nông - lâm - thủy tăng 5,1%, các ngành công nghiệp - xây dựng tăng 10,25%, các ngành dịch vụ tăng 8,1%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện ước thực hiện trên 42,4 tỷ đồng, vượt gần 29% kế hoạch tỉnh giao và tăng 6,58% so với cùng kỳ. Thu nhập bình quân đầu người đạt 56,6 triệu đồng/người/năm. Toàn huyện có 70,5% dân số đô thị sử dụng nước sạch và có 98,72% dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh. Qua đánh giá, xếp loại, toàn huyện có 95% gia đình, 96% thôn, buôn, tổ dân phố và 98% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu văn hóa; 100% xã duy trì đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, thị trấn Cát Tiên duy trì đạt chuẩn văn minh đô thị. Toàn huyện đã có 31/34 trường học đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ che phủ rừng đạt mức 64,26%; huyện đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền xét công nhận huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới; quốc phòng - an ninh được giữ vững ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

