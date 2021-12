Để phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ lan tỏa rộng khắp

Năm 2021, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) được Công an huyện Cát Tiên phối hợp cấp ủy, chính quyền các địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả và phát triển sâu rộng, với nhiều cách làm hay, sáng tạo. Qua đó, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sức mạnh của toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, từ đó, an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn được giữ vững.

Tại bản Brun, thông qua nhiều mô hình bảo vệ ANTQ được người dân địa phương hưởng ứng, từ đó đời sống của người dân ổn định

• NHÂN RỘNG NHIỀU MÔ HÌNH

Thượng tá Lê Văn Việt - Phó Trưởng Công an huyện Cát Tiên cho biết: Để nâng cao vai trò quần chúng nhân dân trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, thực hiện tốt công tác giữ gìn ANTT ở cơ sở, công an các xã, thị trấn đã làm tốt công tác phát động phong trào quần chúng tích cực tố giác tội phạm. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật sâu rộng kết hợp với triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và phong trào xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, tổ chức tốt “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”, hỗ trợ địa bàn phụ trách thực hiện xây dựng nông thôn mới năm 2021, tăng cường công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo”, bồi dưỡng lực lượng nòng cốt,... với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú, thiết thực hướng về cơ sở. Đặc biệt là tập trung ở địa bàn phức tạp về ANTT, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, cơ sở sản xuất có đông công nhân.

Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ xã Gia Viễn được đánh giá là đơn vị đạt nhiều thành tích trong công tác giữ gìn ANTT. Trung tá Phạm Quang Tiễn - Trưởng Công an xã Gia Viễn cho hay: Để ổn định cuộc sống cho người dân, Công an xã đã tham mưu chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về pháp luật tới người dân thông qua các buổi họp chi bộ, họp thôn, bản. Cùng đó, xã thành lập các tổ tự quản để giữ gìn ANTT. Hiện nay, xã đang duy trì 8 mô hình trong phong trào bảo vệ ANTQ. Trong đó, mô hình “Khu dân cư không có thanh, thiếu niên mắc tệ nạn xã hội” hay lắp đặt camera an ninh đã đạt nhiều thành quả ghi nhận. Theo đó, số lượng thanh niên vi phạm ngày càng giảm dần, đến hiện tại cơ bản không còn tình trạng thanh niên tụ tập đánh bài, chạy xe không đội mũ bảo hiểm… Chính hiệu quả này, mô hình được chính quyền địa phương đánh giá cao và đang triển khai nhân rộng về các thôn trên địa bàn xã.

Không chỉ tại Gia Viễn, đến nay toàn huyện đều triển khai đồng bộ phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ với 35 mô hình. Qua đó, người dân có ý thức hơn trong việc bảo vệ, tố giác các vụ việc liên quan đến ANTT và những mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân, nhằm kịp thời phát hiện và giải quyết dứt điểm, không để phát sinh “điểm nóng” và các mâu thuẫn kéo dài.

• NGƯỜI DÂN Ý THỨC TRONG VIỆC TỐ GIÁC TỘI PHẠM

Điển hình trong năm 2021, Công an huyện đã tham mưu với UBND huyện xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả mô hình vận động lắp đặt camera an ninh. Đến nay, toàn huyện đã lắp đặt được 427 mắt camera cố định, 1 mắt camera di động, 142 mắt camera hành trình trên phương tiện giao thông. Tiếp tục kiện toàn và phát huy hiệu quả mô hình Tổ liên hộ tự quản về ANTT, hiện có 301 tổ liên hộ tự quản với 5.637 thành viên. Duy trì hoạt động hiệu quả của 59 đội dân phòng với 594 thành viên; 20 tổ bảo vệ dân phố với 80 thành viên; 59 tổ hòa giải với 479 thành viên… Qua triển khai các mô hình, tình hình ANTT trên địa bàn các xã, thị trấn có nhiều chuyển biến tích cực, tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm tại khu dân cư sinh sống được đẩy mạnh.

Năm 2021, qua công tác nắm tình hình và nguồn tin do quần chúng nhân dân cung cấp, Công an huyện đã phát hiện 1 trường hợp sinh sống tại thị trấn Phước Cát xem các video hướng dẫn tập Pháp Luân Công trên Youtuber đã tự tập Pháp Luân Công tại nhà; phát hiện 3 vụ, 3 đối tượng liên quan đến an ninh mạng, an ninh thông tin và truyền thông, trong đó giáo dục, răn đe 1 trường hợp vi phạm; xử phạt vi phạm hành chính 2 vụ, 2 đối tượng; phát hiện 14 vụ phạm tội về trật tự xã hội, 38 đối tượng vi phạm các tội đánh bạc trái phép, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng; giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi; sử dụng tài liệu, con dấu giả của cơ quan tổ chức… Đặc biệt, bắt 3 vụ tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy với 6 đối tượng, thu giữ 4,6289 gram heroin, 17,7984 gram ma túy tổng hợp và 147,1496 gram ma túy khác. Theo đánh giá của Công an huyện Cát Tiên, so với cùng kỳ năm 2020, tội phạm về ma túy tăng 1 vụ, tăng 4 đối tượng…

Với nhiều biện pháp triển khai, xây dựng các mô hình đảm bảo ANTT ở khu dân cư, việc phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Thượng tá Lê Văn Việt khẳng định: “Phát huy sức mạnh quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của lực lượng Công an, thời gian tới, lực lượng Công an huyện tiếp tục cùng với chính quyền các cấp, các tổ chức đoàn thể xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ sâu rộng, chất lượng ở các địa bàn, khu dân cư, trong cơ quan, doanh nghiệp, trường học. Chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến, có hiệu quả với nhiều hình thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về ANTT từ cơ sở…”.

THÂN THU HIỀN