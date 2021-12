(LĐ online) - Chiều 22/12, Thượng tá Nguyễn Đình Sô - Trưởng Công an huyện Đạ Tẻh cho biết: Phát huy truyền thống “Tương thân, tương ái”, với mong muốn “không để ai bị bỏ lại phía sau”, trong thời gian qua, Công an huyện Đạ Tẻh đã tích cực chung tay tham gia đóng góp để cùng chính quyền địa phương giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

Công an Đạ Tẻh thăm và tặng quà cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Theo đó, kể từ khi dịch bệnh bùng phát trở lại ở huyện Đạ Tẻh đến nay, lực lượng Công an huyện đã liên tục tổ chức nhiều đợt thăm hỏi, trao tặng nhu yếu phẩm, tiền mặt với tổng giá trị là hơn 150 triệu đồng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp với các ban, ngành tặng nhà tình nghĩa cho 1 gia đình khó khăn trên địa bàn huyện, với số tiền đóng góp là 50 triệu đồng.

Được biết, nguồn kinh phí thực hiện các đợt thăm hỏi được Công an huyện Đạ Tẻh phát động, kêu gọi cán bộ, chiến sỹ trong cơ quan ủng hộ mỗi người một ngày lương. Tại mỗi điểm đến, lãnh đạo Công an huyện đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống của người dân và động viên các gia đình cố gắng vượt qua khó khăn. Mặc dù đến thời điểm hiện tại địa phương đã trở về “vùng xanh”, song không vì thế mà người dân chủ quan, lơ là công tác phòng chống dịch bệnh. Để đời sống người dân trở về trạng thái ổn định, bình thường mới, lãnh đạo Công an huyện đề nghị người dân tiếp tục thực hiện nghiêm những quy định của pháp luật về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, tuân thủ quy định 5K của Bộ Y tế.

Theo Thượng tá Nguyễn Đình Sô, bên cạnh việc đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội nhằm giúp người dân vơi bớt khó khăn, an tâm chống dịch, thời gian qua, Công an huyện Đạ Tẻh cũng đã bố trí cán bộ, chiến sĩ tăng cường hỗ trợ địa phương trên mọi lĩnh vực như tham gia trực chốt, tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn các khu cách ly, khu điều trị; hỗ trợ lực lượng y tế địa phương tầm soát, xét nghiệm tại các khu phong tỏa và các khu vực có nguy cơ cao…

T.T.HIỀN