Đà Lạt: ''Người nhện'' làm mới hai biểu tượng hoa ở Quảng trường Lâm Viên

(LĐ online) - Những ngày cuối năm, người dân và du khách ghé thăm, chụp hình tại khu vực Quảng Trường Lâm Viên, TP Đà Lạt tỏ ra vô cùng ngạc nhiên nhưng cũng không khỏi lo lắng khi chứng kiến hình ảnh một nhóm “người nhện” đu dây lơ lửng trên biểu tượng đoá hoa dã quỳ và bông actiso khổng lồ để lau chùi, dọn dẹp.

Những công nhân đang lau dọn biểu tượng đoá hoa dã quỳ khổng lồ

Đây là nhóm công nhân được TP Đà Lạt hợp đồng để lau dọn vệ sinh những biểu tượng này để chào đón Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán sắp đến. Quản lý nhóm công nhân cho biết, để lau chùi xong bông dã quỳ, nhóm gần chục công nhân đã phải mất 2 tuần lễ làm việc cật lực vào những ngày nắng, ít gió. Hoạt động lau dọn vệ sinh này được thực hiện định kỳ 6 tháng một lần.

Mặc dù là công việc chân tay có vẻ đơn giản nhưng đây lại là công việc lao động không phải ai cũng chịu được vì vô cùng áp lực và vất vả. Công nhân làm việc này đòi hỏi phải có sức khoẻ dẻo dai, thần kinh vững vì thường xuyên làm việc lơ lửng ở trên cao. Trang thiết bị hành nghề gồm có dây thừng cỡ lớn, ghế đu, khóa an toàn, đai bảo vệ, thùng đựng hóa chất tẩy rửa, chổi lau, cọ.

Biểu tượng đóa hoa dã quỳ cao gần 20 m, diện tích trên 1.200 m2 và bông hoa actiso cao 15 m là thiết của hai kiến trúc sư Trần Văn Dũng, Trần Minh Nghĩa. Mặc dù không cao bằng những công trình nhà cao tầng ở các nơi, tuy nhiên, các công nhân cho biết công việc này cũng khá khó khăn bởi vị trí họ làm việc nằm ngay khu vực thoáng đãng bên Hồ Xuân Hương, thường có gió từ hồ thổi lên. Buổi sáng thì sương nhiều nên đội chỉ có thể làm việc vào sau 7 giờ, khi nắng đã lên cao, sương đã tan, và khi những tấm kính, tấm nhựa không còn bị trơn do ướt và chỉ cũng chỉ có thể làm việc vào lúc gió nhẹ. Có ngày, đội chỉ làm được buổi sáng, buổi chiều phải nghỉ do gió to.

Toàn cảnh biểu tượng đoá hoa dã quỳ ở Quảng Trường lâm Viên, TP Đà Lạt

Công việc được các công nhân bắt đầu bằng việc kiểm tra trang thiết bị bảo hộ, dây đai và các khóa liên kết. Sau đó, họ phải leo lên vị trí trên mái để tìm điểm buộc dây trụ và dây an toàn chắc chắn và hợp lý. Kiểm tra lại một lượt đồ bảo hộ an toàn, dụng cụ thi công và ngồi lên ghế, từ từ thả mình xuống và bắt đầu sử dụng nước hóa chất rửa kính mang theo làm việc.

Chúng tôi ngồi quan sát, chỉ riêng quá trình chuẩn bị đã mất gần 2 tiếng đồng hồ. Chia sẻ với chúng tôi, một công nhân cho biết khi làm việc, anh phải tuân thủ những quy định về an toàn rất nghiêm, hạn chế di chuyển cơ thể, hạn chế lắc dây thường xuyên để dây không bị ma xát, cọ xát vào vật nhọn và có thể sẽ bị rách, đứt gây tai nạn lao động. Quá trình lau chùi cũng không được rướn người cố vươn ra chỗ quá xa tầm tay và đặc biệt là phải có kinh nghiệm để đối phó với những cơn gió to đột ngột xuất hiện để đảm bảo an toàn cho mình.

Công nhân cột dây chuẩn bị cho phần lau chùi một cánh hoa mới Quảng trường Đà lạt gần đây trở thành điểm đến chụp hình, check in của rất nhiều du khách khi đến Đà Lạt

NGUYỄN NGHĨA – NGUYỄN HIẾU