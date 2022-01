Đà Lạt: Lãnh đạo thành phố thăm, tặng quà các đơn vị nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

(LĐ online) - Ngày 14/1, nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc Nhâm Dần 2022 đang đến gần, Đoàn lãnh đạo thành phố Đà Lạt do đồng chí Trần Duy Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố dẫn đầu đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà các đơn vị, địa phương trong tỉnh, thành phố. Cùng đi với Đoàn có đại diện HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ thành phố Đà Lạt.

Lãnh đạo thành phố Đà Lạt thăm, chúc Tết, tặng quà Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Đoàn đã đến thăm hỏi, chúc Tết, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh, Học viện Lục quân, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Đà Lạt; thăm, động viên cán bộ, y bác sĩ và bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh; thăm, động viên, tặng quà cơ sở thu dung điều trị Covid-19 tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh.

Tại các nơi đến thăm, Bí thư Thành uỷ thông tin nhanh về tình hình kinh tế xã hội, công tác phòng chống dịch Covid-19. Năm 2021, thành phố đã nỗ lực đạt nhiều kết quả quan trọng, tăng trưởng kinh tế đạt kế hoạch đề ra, đảm bảo an toàn sức khỏe cho Nhân dân. Bí thư Thành ủy cũng mong muốn trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, rất mong các cán bộ, chiến sĩ, y bác sĩ các đơn vị tiếp tục chú trọng công tác phòng chống dịch Covid-19, công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy để Nhân dân được an toàn, đón Tết lành mạnh, an vui.

Lãnh đạo thành phố Đà Lạt thăm, chúc Tết Huyện uỷ Lạc Dương và gửi tặng 30 triệu đồng cho bà con dân tộc có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện

Cùng trong ngày 14/1, Đoàn lãnh đạo thành phố do đồng chí Tôn Thiện San - Phó Bí thư Thành uỷ - Chủ tịch UBND TP Đà Lạt làm Trưởng đoàn đã đến thăm và chúc Tết Huyện uỷ Lạc Dương và gửi tặng 30 triệu đồng cho bà con dân tộc có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Mong bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, đón Tết an vui, lành mạnh.

NGUYỆT THU