3 tháng đầu năm 2022 có 3.917 ca cấp cứu tai nạn giao thông

(LĐ online) -Ngày 22/3, theo báo cáo công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 3 tháng đầu năm 2022 của Sở Y tế Lâm Đồng gởi Ban An toàn Giao thông tỉnh, Lâm Đồng ghi nhận số nạn nhân tử vong do tại nạn giao thông (TNGT) 33 người; trong đó, có 25 nạn nhân tử vong trước khi nhập viện, 8 nạn nhân tử vong sau khi nhập viện và 122 nạn nhân nặng xin về.

Tình hình cấp cứu tai nạn giao thông tại 2 Bệnh viện Đa khoa tuyến tỉnh và 12 Trung tâm Y tế huyện, thành phố trong 3 tháng đầu năm 2022 có 3.917 ca. Trong đó, xét nghiệm nồng độ cồn trong máu 1.197 trường hợp, phát hiện 194 trường hợp TNGT vi phạm nồng độ cồn trong máu. Tổng số 414 trường hợp chấn thương sọ não và số bệnh nhân cấp cứu do TNGT chuyển viện 447 ca.

Qua công tác khám sức khỏe cấp, đổi giấy phép lái xe có 1.1157 lượt lái xe khám sức khỏe và làm xét nghiệm phát hiện ma túy, phát hiện 51 lái xe có kết quả xét nghiệm ma túy dương tính.

Ngành y tế tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thường xuyên củng cố, kiện toàn các đội cấp cứu ngoại viện, đảm bảo các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, thường trực cấp cứu 24/24 giờ để sẵn sàng cấp cứu kịp thời các trường hợp TNGT đến khám và điều trị; tham gia hỗ trợ xử lý các vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn.

Tiếp tục thực hiện khám sức khỏe lái xe theo Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT ngày 21/8/2015 của Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải về quy định về tiêu chuẩn sức khoẻ của người lái xe, việc khám sức khoẻ định kỳ đối với người lái xe ô tô và quy định về cơ sở y tế khám sức khoẻ cho người lái xe.

AN NHIÊN