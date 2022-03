Đà Lạt: Ghi nhận bước đầu 48 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm

(LĐ online) - Ngày 22/3, BSCKII Bùi Văn Độ - Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Lâm Đồng cho biết vừa có báo cáo Sở Y tế tỉnh ghi nhận ban đầu vụ ngộ độc thực phẩm với 48 người mắc. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Lâm Đồng kết luận các ca rối loạn tiêu hoá, nghi ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì thương hiệu Liên Hoa thuộc hộ kinh doanh Trần Thị Ý Nhi (Phường 9, Đà Lạt) và hộ kinh doanh Tài Trung Phan (Phường 3, Đà Lạt).

Các vận động viên có dấu hiệu bị ngộ độc thực phẩm đang nghỉ ngơi, điều trị tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Lâm Đồng sáng 22/3

Sáng 21/3, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lâm Đồng nhận được thông tin có các ca rối loạn tiêu hoá, nghi ngộ độc thực phẩm tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt. Chi cục đã tiến hành xác minh, điều tra.

Kết quả, tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh ghi nhận 21 ca nhập viện với biểu hiện rối loạn tiêu hoá, nghi ngộ độc thực phẩm; trong đó, có 13 ca điều trị ngoại trú và 8 ca điều trị nội trú. Hiện, các bệnh nhân đều tỉnh táo và tiếp xúc tốt. Tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt ghi nhận 27 ca nhập viện với biểu hiện rối loạn tiêu hoá, nghi ngộ độc thực phẩm. Hiện, các bệnh nhân đều tỉnh táo và tiếp xúc tốt.

Tất cả các bệnh nhân trên đều có tiền sử do ăn bánh mì thương hiệu Liên Hoa và hộ kinh doanh Tài Trung Phan sản xuất và kinh doanh. Cả 2 cơ sở sản xuất, kinh doanh này thuộc thẩm quyền quản lý của UBND TP Đà Lạt. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã báo cho Phòng Y tế TP Đà Lạt và đoàn kiểm tra liên ngành TP Đà Lạt tiến hành kiểm tra 2 cơ sở trên, ghi nhận 2 cơ sở chưa xuất trình sổ theo dõi nguồn gốc thực phẩm và không lưu mẫu thức ăn theo quy định và hiện đang tiếp tục làm việc.

Đại diện cơ sở bán bánh mỳ Liên Hoa thăm hỏi, hỗ trợ các vận động viên mua bánh mì từ cơ sở có dấu hiệu bị ngộ độc

Trước đó, nhiều bạn đọc Báo Lâm Đồng đã phản ánh về tình trạng bị ngộ độc thực phẩm nghi do ăn bánh mì của một số cơ sở trên địa bàn. Chị Đặng Thị Tiên, một vận động viên thi đấu tại Giải cầu lông các câu lạc bộ tỉnh Lâm Đồng 2022 cho biết: Tối 17/3 chị có đến cửa hàng bánh mì Liên Hoa (Phường 9, TP Đà Lạt) mua 20 ổ bánh mì cho các vận động viên đang thi đấu tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Lâm Đồng ăn. Đến sáng 18/3, hầu hết các vận động viên đều có cùng các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn, nôn, khó thở, sốt... Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao đã nhanh chóng đưa các vận động viên đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng để cấp cứu và điều trị. Đến sáng 22/3, một số vận động viên vẫn đang tiếp tục được theo dỏi điều trị”.

Không chỉ các vận động viên, theo phản ánh của một số người dân trên địa bàn TP Đà Lạt đã mua và sử dụng bánh mì Liên Hoa trong ngày 18/3 cũng có dấu hiệu bị ngộ độc thực phẩm.

Trả lời Báo Lâm Đồng Online trước sự việc nêu trên, chiều 22/3, bà Trần Thị Ý Nhi, chủ cơ sở bánh Liên Hoa tại số 165 Phan Chu Trinh cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của một số khách hàng vào ngày 21/3, bà đã cùng nhân viên trực tiếp tới thăm hỏi tình hình sức khỏe của các vận động viên đang luyện tập và thi đấu tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Lâm Đồng cũng như khách hàng phản ánh có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm.

Mặc khác, đơn vị cũng thu hồi tất cả các sản phẩm sản xuất từ ngày 17 tới ngày 21/3, kể các các loại bánh ngọt, để phối hợp với cơ quan chức năng xác định nguyên nhân cũng như năng tiến hành tiêu hủy theo quy định. "Chúng tôi đang nỗ lực hỗ trợ khách hàng và làm việc với tất cả các đối tác cung cấp nguyên liệu đầu vào để sớm làm rõ nguyên nhân nếu có" - bà Nhi nói thêm.

Cơ sở bán bánh mỳ Liên Hoa tại số 9 Trần Phú đóng cửa nghỉ bán, đợi cơ quan chức năng xác minh nguyên nhân vụ việc

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đề nghị Phòng Y tế TP Đà Lạt tạm đình chỉ hoạt động của 2 cơ sở trên để khắc phục đến khi đảm bảo các điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm mới được hoạt động lại. Trung tâm Y tế TP Đà Lạt thông báo cho các Trạm Y tế trên địa bàn thành phố thông báo cho người dân khi có các dấu hiệu rối loạn tiêu hoá đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị và tổng hợp báo cáo về Trung tâm Y tế để tổng hợp. Phòng Y tế phối hợp với Trung tâm Y tế kiểm tra các cơ sở dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền quản lý trên địa bàn Đà Lạt. Bệnh Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Hoàn mỹ Đà Lạt tiếp tục tiếp nhận, theo dõi, điều trị và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân. Hiện, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh phối hợp với các đơn vị tiếp tục điều tra, xử lý và báo cáo kết quả sau khi kết thúc vụ việc trên.

