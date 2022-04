Xe khách từ 24 chỗ lên Đà Lạt theo đèo Mimosa dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐ online) - Để tránh ùn tắc giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân, du khách tham gia giao thông thuận tiện trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ, Công an TP Đà Lạt thông báo từ ngày 30/4 tới 3/5 sẽ tạm phân luồng các xe khách 24 chỗ trở lên khi lên TP Đà Lạt sẽ đi theo đèo Mimosa, không lên từ đèo Prenn.

Theo Công an TP Đà Lạt, các xe khách 24 chỗ trở lên chiều xuống vẫn lưu thông bình thường qua đèo Mimosa và đèo Prenn. Ngoài ra, để đảm bảo công tác trật tự an toàn giao thông khi người dân, du khách lên Đà Lạt vui chơi, nghỉ dưỡng dự kiến tăng mạnh trong dịp lễ 30/4 và 1/5, đơn vị cũng đề xuất UBND TP Đà Lạt chỉ đạo UBND các phường, xã huy động lực lượng dân quân tự vệ, bảo vệ dân phố phối hợp với lực lượng Công an phường, Công an thành phố phân luồng giao thông các khu vực trung tâm, kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm trật tự đô thị, chỉnh trang đô thị, vi phạm hành lang, lộ giới trên địa bàn.

Đồng thời, yêu cầu tạm dừng hoạt động của các phương tiện vận tải trên 3,5 tấn (đang có giấy phép lưu thông) đi vào trung tâm thành phố trong từ 6 tới 21h các ngày từ 30/4 đến hết ngày 3/5. Các đơn vị thi công hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ tại nút giao thông Kim Cúc; các công trình đang trong thời gian thi công (đường Trần Phú, Phan Đình Phùng…) thì tạm ngưng thi công, di chuyển phương tiện cơ giới phục vụ công tác thi công đến vị trí an toàn.

C.THÀNH