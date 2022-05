Công ty ĐHĐ tổ chức huấn luyện sơ cấp cứu

(QC-LĐ online) - Ngày 6/5, Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (ĐHĐ) đã phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Lâm Đồng tổ chức huấn luyện sơ cấp cứu ban đầu, cấp cứu người bị điện giật cho Đội Sơ cấp cứu của Công ty.

Tham gia lớp học là các thành viên của Đội Sơ cấp cứu đến từ các phân xưởng vận hành và Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật.

Cán bộ đến từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Lâm Đồng hướng dẫn thực hành sơ cứu nạn nhân bị gãy chân

Tại buổi huấn luyện, các cán bộ đến từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Lâm Đồng đã hướng dẫn chi tiết nguyên tắc sơ cứu ban đầu và cấp cứu nạn nhân bị điện giật. Học viên đã được hướng dẫn thực hành các kỹ năng cần thiết để thực hiện sơ cứu như: Cố định và băng bó vết thương ở tay hoặc chân, hà hơi thổi ngạt, băng bó vết thương ở vùng đầu... Đây là những kiến thức và kỹ năng cần thiết được trang bị cho Đội Sơ cấp cứu để sẵn sàng vận dụng trong trường hợp có tai nạn lao động xảy ra.

Công tác huấn luyện sơ cấp cứu người bị điện giật là một phần trong các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động theo chủ đề: “Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19”.

Trước đó, nhằm nâng cao ý thức về An toàn vệ sinh lao động cho toàn thể người lao động, Công ty ĐHĐ đã ban hành Chỉ thị Liên tịch số 115/CTLT-TĐĐHĐ ngày 07/02/2022 về việc tiếp tục triển khai cuộc thi kiến thức an toàn vệ sinh lao động qua mạng Internet năm 2022 đến toàn thể cán bộ, công nhân viên trong Công ty; phổ biến, rút kinh nghiệm các vụ tai nạn lao động trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Phát điện 1; tổ chức kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường, các phương tiện giao thông, rác thải sinh hoạt tại các tổ, ca sản xuất, phân xưởng, các khu vực làm việc...

Thực hành cố định vết thương ở cánh tay

Thực hành sơ cứu nạn nhân ngừng thở

NGUYỄN NGỌC TUẤN