Trong Tháng Công nhân 2022, Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố đã vận động thành lập được 03 CĐCS gồm: Cty TNHH Công nghệ Lưu trữ và Số hóa An Tiến, Cty CP Xe khách Phương Trang Putabusline, Cty CP Làng Bình An, qua đó đã tuyên truyền kết nạp mới 1.254 đoàn viên (đạt tỷ lệ 313,5% so với chỉ tiêu kế hoạch giao). Đây là thành tích rất ấn tượng của LĐLĐ thành phố Đà Lạt trong việc thành lập mới các CĐCS ngoài quốc doanh cũng như thu hút người lao động tham gia tổ chức công đoàn.