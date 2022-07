2 bệnh nhân ngộ độc rượu đã tử vong

(LĐ online) - Sáng 8/7, ông Bùi Văn Độ - Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Lâm Đồng thông tin nhanh về vụ ngộ độc rượu tại Lạc Dương có 2 bệnh nhân đã tử vong, 2 ca đang theo dõi điều trị (1 ca tại bệnh viện, 1 ca tại nhà).

Mặc dù được các y bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng tập trung cứu chữa nhưng 2 anh em bệnh nhân Liên Jrang Ha Hôn và Liên Jrang Ha Hải đã không qua khỏi do ngộ độc Methanol từ việc uống nhiều rượu không rõ nguồn gốc

2 ca tử vong trong sáng nay là 2 anh em bệnh nhân Liên Jrang Ha Hôn (26 tuổi, nhập Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng ngày 4/7) và Liên Jrang Ha Hải (23 tuổi, nhập viện ngày 5/7); 2 ca đang điều trị là Klong Ha Khuyn, nhập viện ngày 7/7 và Liêng Jrang Ha Gus (đến khám tại bệnh viện ngày 7/7 và được cho về nhà theo dõi).

Sáng nay, tại Công an xã Lát, huyện Lạc Dương, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã tiến hành làm việc với chính quyền địa phương. Tham gia đoàn làm việc còn có đại diện Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, Phòng PC05 Công an tỉnh. Đoàn tiếp tục điều tra, xử lý thông tin về 2 ca ngộ độc Methanol do uống rượu.

Tại buổi làm việc, đoàn đề nghị địa phương tiếp tục phối hợp triển khai các hoạt động điều tra, xử lý để phòng chống, ngăn ngừa các ca ngộ độc thực phẩm phát sinh thêm trong vụ ngộ độc thực phẩm. Cụ thể: Tiếp tục điều tra, xác minh nguồn gốc rượu do 2 bệnh nhân sử dụng. Tiếp tục điều tra, niêm phong, tạm giữ toàn bộ rượu tại các cơ sở có liên quan đến vụ ngộ độc để gửi mẫu xét nghiệm nhằm phục vụ cho công tác điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm. Mời tất cả các cá nhân có cung cấp rượu liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm lên làm việc để khai thác thêm thông tin. Tiếp tục thông tin, cảnh báo trên kênh truyền thông của xã việc không kinh doanh, sử dụng rượu không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không có nhãn, không có hồ sơ tự công bố sản phẩm. Người dân nếu có dấu hiệu về ngộ độc rượu phải tới ngay đơn vị y tế gần nhất để được khám và điều trị.

Ông Nguyễn Quang Tuyến - Trưởng Công an xã Lát (Lạc Dương) cho biết qua kết quả điều tra bổ sung và tổng hợp các thông tin từ các cơ quan chức năng (Công an xã Lát, Trạm Y tế), người nhà bệnh nhân, người ăn cùng 2 bệnh nhân (Liên Jrang Ha Hôn, Liên Jrang Ha Hải), đoàn điều tra ghi nhận về diễn biến vụ ngộ độc như sau:

Ngày 30/6, 2 bệnh nhân Liên Jrang Ha Hôn, Liên Jrang Ha Hải cùng 2 người (Ka Long Ha Suyl, Lơ Mu Ha Jip) ăn cơm và uống bia, rượu tại nhà Liêng Jrang Ha Hôn từ 17 giờ 00 (trong đó, Ka Long Ha Suyl không uống rượu). Theo khai báo, rượu được mua từ tạp hóa Thanh Trà và tự pha thêm rượu chuối hột đóng chai sẵn (không rõ cơ sở sản xuất và không rõ mua tại đâu).

Ngày 1/7, buổi trưa 2 bệnh nhân Liên Jrang Ha Hôn, Liên Jrang Ha Hải cùng Ka Long Ha Suyl và Ha Lis ăn cơm và có uống bia rượu; trong đó, 2 bệnh nhân uống rượu còn lại từ ngày hôm trước (rượu trắng, không pha), còn Ka Long Ha Suyl và Ha Lis chỉ uống bia.

Đến chiều cùng ngày, có thêm Lơ Mu Ja Kơ đến cùng tham gia ăn uống và Lơ Mu Ja Kơ có đến tạp hóa Thanh Trà mua thêm rượu.

Khoảng 17 giờ 00 cùng ngày, ông Klong Ha Khuyn đến nhà Liên Jrang Ha Hôn cùng uống rượu (theo khai báo, uống loại rượu trắng tại nhà Hôn).

Ngày 2/7, khoảng 8 – 13 giờ, cả 2 bệnh nhân Liên Jrang Ha Hôn, Liên Jrang Ha Hải ăn uống tại nhà Ha Hôn cùng K’ Trắc (xã Rômen, Đam Rông), có sử dụng rượu (không ghi nhận được thông tin cơ sở cung cấp rượu).

Từ 13h – 14 giờ, có thêm 1 người là hàng xóm của 2 bệnh nhân là anh Liêng Hot Ha Blol tham gia vào bữa ăn, người này chỉ uống bia và đến hiện tại không có triệu chứng gì.

Từ 17 giờ cùng ngày có thêm 1 người là ông Lơ Mu Ja Kơ tham gia vào bữa ăn và mua thêm 1 lít rượu tại tạp hoá Thanh Trà. Ghi nhận, hiện tại người này không có triệu chứng gì. Bữa ăn kết thúc vào khoảng 23 giờ 30 cùng ngày.

Theo kết quả điều tra thực tế (rác thải gia đình thu thập được), bữa ăn gồm các thức ăn: Gỏi tai heo, mì gói, nước ngọt, rượu. Các món ăn còn lại không xác định được do không tiếp xúc được bệnh nhân.

Khoảng 9 giờ ngày 3/7, ông Klong Ha Khuyn uống rượu cùng với Liêng Jrang Ha Gus và Cil Ha Thuận tại nhà Khuyn, rượu do Gus đi mua tại quán Thanh Trà.

Ngày 4, 5/7, Klong Ha Khuyn tiếp tục tự uống rượu một mình tại nhà (mua rượu tại tạp hóa Thanh Trà).

Các bệnh nhân trên được khám và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. Những người khác có tham gia ăn uống có liên quan vụ ngộ độc rượu này hiện tại chưa ghi nhận triệu chứng gì.

Ngày 5 - 6/7, đoàn đã tiến hành lấy 10 mẫu (trong đó, 5 mẫu chưa thực hiện test nhanh) và 5 mẫu được thu thập và thực hiện test nhanh chỉ tiêu Methanol tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thôn Đạ Nghịt, xã Lát, huyện Lạc Dương. Kết quả: 5/5 mẫu âm tính. Hiện 10/10 mẫu được gửi phòng kiểm nghiệm để tiến hành định lượng chỉ tiêu Methanol.

Sáng nay 8/7, đoàn tiếp tục lấy 5 mẫu (là rượu đựng trong 5 can rượu tổng số lượng khoảng 90 lít rượu) và niêm phong, tạm giữ toàn bộ số rượu của nhà ông Đỗ Quý Lực (thôn Đạ Nghịt 1, xã Lát, Lạc Dương) do tạp hóa Thanh Trà có khai báo thêm đơn vị cung cấp này. Đoàn sẽ tiếp tục gửi phòng kiểm nghiệm để tiến hành kiểm nghiệm trong ngày.

AN NHIÊN