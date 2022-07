Đạ Tẻh: Phát huy lưu giữ di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại

Theo UBND huyện Đạ Tẻh, hiện nay, toàn huyện có 62 câu lạc bộ văn hóa - thể thao, 5 đội cồng chiêng, 5 đội múa xoan, 1 Câu lạc bộ Hát then đàn tính. Riêng từ năm 2018 - 2022, huyện Đạ Tẻh đã tổ chức 2 lớp truyền dạy cồng chiêng cho thanh, thiếu niên là đồng bào dân tộc thiểu số nhằm lưu giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Ngoài ra, hằng năm, UBND huyện Đạ Tẻh còn chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền về giá trị văn hóa của các dân tộc, nâng cao lòng tự hào về các giá trị văn hóa; khuyến khích sử dụng các làn điệu dân ca, nhạc cụ dân tộc; các loại hình văn hóa dân gian trong các hội thi, hội diễn;... Qua đó, các giá trị văn hóa từng bước được khôi phục, bảo tồn và phát huy như: Lễ xuống đồng của người Tày ở xã An Nhơn, các nghi thức cúng lúa rẫy của người Mạ ở xã An Nhơn, Quốc Oai, Đạ Pal, Mỹ Đức và thị trấn Đạ Tẻh.

THANH SA