Đam Rông: Tập trung triển khai các dự án ổn định dân di cư tự do

Để giải quyết tình trạng dân di cư tự do vào địa bàn huyện nói chung và xã Liêng Srônh nói riêng, UBND huyện Đam Rông đã xin chủ trương và được cấp có thẩm quyền cho phép thực hiện các dự án ổn định dân di cư tự do tại Tiểu khu 176, Đạ M’pô và dự án tại Tiểu khu 179, Tây Sơn, xã Liêng S’rônh. Hiện, 2 dự án trên đang triển khai thực hiện, riêng dự án tại Tiểu khu 176 sẽ hoàn thành trong năm 2022.

Thời gian tới, UBND huyện sẽ chỉ đạo đẩy nhanh việc thực hiện và sớm hoàn thành Dự án Sắp xếp, ổn định dân di cư tự do tại Tiểu khu 179, khu vực Tây Sơn, Đạ M’pô, xã Liêng Srônh đúng tiến độ và kế hoạch đề ra. Đồng thời tiếp tục kiến nghị cấp có thẩm quyền cho chủ trương thực hiện Dự án Ổn định dân di cư tự do tại Tiểu khu 181 để sắp xếp, ổn định đời sống cho các hộ dân di cư tự do, qua đó giúp các hộ đảm bảo các điều kiện về đất ở, nhà ở hợp pháp để cấp sổ hộ khẩu và căn cước công dân, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý dân cư, thực hiện các chính sách an sinh xã hội tại địa phương.

LÊ TUẤN