Đà Lạt: Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai

Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, trong năm 2022, thành phố Đà Lạt tiếp tục chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai với phương châm “bốn tại chỗ”; đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức về phòng, chống thiên tai.

Trong mùa mưa bão năm 2021, thành phố Đà Lạt nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung không chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão cũng như áp thấp nhiệt đới. Tuy nhiên, khi xuất hiện bão và áp thấp, thành phố Đà Lạt bị những ảnh hưởng bởi những hình thái thiên tai như: mưa lớn kèm gió lốc, ngập úng cục bộ, sập nhà ở, sập nhà ny lon, sạt lở taluy, sạt trượt đất làm hư hại các công trình công cộng, cây ngã đỗ, ngập úng cục bộ thiệt hại hoa màu… gây ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của Nhân dân. Ước thiệt hại do thiên tai gây ra trên 15 tỷ đồng. Đặc biệt, thiên tai đã khiến 3 người chết, 2 người bị thương.

Trong năm 2021, thành phố Đà Lạt đã ban hành 182 quyết định với số cây chặt hạ là 509 cây, 11 ngọn cây và 111 cành. Phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý và chặt hạ 56 cây ngã đổ, khẩn cấp có nguy cơ ảnh hưởng đến công trình điện chiếu sáng, viễn thông, gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của người dân.

Sau khi thiên tai xảy ra, UBND thành phố Đà Lạt, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) thành phố chỉ đạo các đơn vị có liên quan, huy động lực lượng công an, quân đội và vận động bà con trong khu dân cư đến hỗ trợ tháo dỡ, dọn dẹp nhà cửa, giải phóng mặt bằng tạm thời ổn định sản xuất; đồng thời, kiểm tra, xác minh thiệt hại, hỗ trợ kinh phí để khắc phục hậu quả cho các hộ dân với số tiền là gần 410 triệu đồng.

Theo đánh giá, năm 2021 là năm “mưa thuận, gió hòa” mức độ ảnh hưởng và thiệt hại do thiên tai gây ra ít so với các năm trước. Công tác PCTT - TKCN đã được sự chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của tỉnh và thành phố, sự phối hợp, hỗ trợ của các sở, ban, ngành của tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các thành viên Ban Chỉ huy PCTT - TKCN thành phố và sự nỗ lực thực hiện nhiệm vụ của các phòng, ban, đơn vị và UBND các phường, xã nên công tác PCTT - TKCN đạt được những kết quả nhất định, hạn chế thiệt hại; đồng thời hỗ trợ, khắc phục kịp thời những hậu quả do thiên tai gây ra.

Ban Chỉ huy PCTT - TKCN thành phố đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể thành phố, UBND các phường, xã tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về công tác phòng, chống và ứng phó với sự cố thiên tai; công tác thông tin, cảnh báo, bố trí lực lượng trực 24/24 được thực hiện thường xuyên và liên tục vào các tháng cao điểm mùa mưa bão góp phần giảm nhẹ các thiệt hại do thiên tai gây ra.

Tuy nhiên, một bộ phận người dân còn chủ quan trước những diễn biến xấu của thời tiết khí hậu. Sự cố sạt trượt đất, sập taluy xảy ra, gây hậu quả nghiêm trọng so với các sự cố thiên tai khác như sập taluy tại khu vực Hố Hồng, Phường 7, sạt trượt đất tại khu vực Khe Sanh, Phường 10.

Từ thực tế trên, trong năm 2022, TP Đà Lạt tiếp tục chủ động trong công tác phòng chống thiên tai với phương châm “bốn tại chỗ”; tổ chức kiểm tra thường xuyên các công trình nhà cửa, kho tàng, bến bãi, hồ đập, các công trình đang xây dựng, bờ taluy cao, bờ suối có nguy cơ sạt lở để sớm phát hiện và gia cố, xử lý kịp thời.

Đồng thời, đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, xây dựng cơ sở dữ liệu, công cụ hỗ trợ, nâng cao năng lực Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy thành phố và các phường, xã. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh có liên quan về công tác PCTT-TKCN; kiểm tra, rà soát cây khô, cây có nguy cơ ngã đổ, cây nguy hiểm... nơi có mật độ giao thông cao như: các tuyến đường đèo như Prenn, Mimoza, Dran, Tà Nung đề xuất chặt hạ theo quy trình và xin chặt hạ khẩn cấp khi cần thiết nhằm giảm thiểu thiệt hại về tài sản và tính mạng con người có thể xảy ra.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng trên địa bàn thành phố; để nâng cao nhận thức của người dân về PCTT-TKCN trên địa bàn. Khi có mưa bão, thiên tai xảy ra bố trí lực lượng trực 24/24 để theo dõi, nắm bắt kịp thời thông tin diễn biến tình hình khí tượng thủy văn, những thay đổi bất thường của thời tiết, thông tin kịp thời để người dân chủ động phòng, chống và tổ chức, phối hợp ứng cứu kịp thời. Chú trọng tuyên truyền, vận động Nhân dân sống và sản xuất trên lưu vực các tuyến suối trên địa bàn thành phố không đổ rác thải xuống lòng suối; thực hiện phát quang, khơi thông dòng chảy, có biện pháp thu gom, xử lý rác thải và phụ phẩm nông nghiệp để chống ngập úng.

ĐAM TRỌNG