Kiểm tra hoạt động biểu diễn các đội, nhóm cồng chiêng

Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ hoạt động nghệ thuật biểu diễn, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng đã tiến hành kiểm tra hoạt động biểu diễn phục vụ khách du lịch của 9 đội, nhóm cồng chiêng trên địa bàn huyện Lạc Dương. Cụ thể gồm: CLB Gia đình văn hoá, Những người bạn Lang Biang (KDL Lang Biang), Hoa Lang Biang, Đăng Gia (Tổ dân phố Đăng Gia), Đăng Jrung, Dà M’ Iốt (Tổ dân phố Bon Đưng I), Bon Đơng, Jồ Rơn, Dà Plah (Tổ dân phố Bon Đưng II).

Hoạt động của các đội, nhóm cồng chiêng góp phần quảng bá nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc bản địa Lâm Đồng đến bạn bè trong nước và quốc tế

Việc kiểm tra tập trung vào các nội dung như: việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh hoạt động nghệ thuật biểu diễn; bảo đảm hoạt động nội dung phù hợp với văn hóa truyền thống, thuần phong mỹ tục, phù hợp với lứa tuổi, giới tính; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; các quy định về hoạt động kinh doanh, điều kiện an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống cháy nổ, môi trường, an toàn thực phẩm và các quy định khác của pháp luật liên quan; sử dụng nhân viên phục vụ, hợp đồng lao động và quản lý theo quy định của pháp luật về hợp đồng lao động...

Qua đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sai lệch trong việc thực hiện pháp luật về hoạt động văn hoá, nghệ thuật, đảm bảo môi trường văn hóa lành mạnh phục vụ Nhân dân và du khách.

QUỲNH UYỂN