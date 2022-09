Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt cục bộ tại nhiều địa phương

(LĐ online) - Chiều 27/9, Đài Khí tượng Thuỷ văn Lâm Đồng phát đi cảnh báo do ảnh hưởng của cơn bão số 4, nhiều địa phương trong tỉnh có nguy cơ xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt cục bộ bắt đầu từ chiều tối và đêm nay.

Người dân cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt cục bộ, cây xanh ngã đổ… do ảnh hưởng của bão số 4. Ảnh minh hoạ

Theo cơ quan khí tượng tỉnh, trong 6 giờ qua, địa phương có mưa rải rác đến nhiều nơi. Tổng lượng mưa (từ 9 giờ đến 15 giờ ngày 27/9) phổ biến đạt dưới 10 mm. Trong 6 tới 12 giờ tới, địa bàn tỉnh có khả năng có mưa nhiều nơi, rải rác mưa vừa đến mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 10 - 30 mm, có nơi trên 40 mm.

Do ảnh hưởng của bão số 4, trong những giờ tới (chiều tối, đêm nay) địa bàn tỉnh nguy cơ xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt cục bộ xảy ra trên địa bàn các huyện, thành phố: Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà, TP Đà Lạt, Lạc Dương, Đam Rông, TP Bảo Lộc, Bảo Lâm, Đạ Tẻh, Cát Tiên và các vùng lân cận (đặc biệt các vùng trũng thấp trong đô thị, vùng ven sông, suối nhỏ, vùng sườn đồi dốc, bờ ta luy dương).

Đối với tác động của lũ quét, cảnh báo các khu dân cư, thôn, ấp ven các sông, suối nhỏ. Người dân lưu ý không lưu thông qua các ngầm, cầu tràn, suối cạn. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, lún sụt đất do mưa lũ dòng chảy là cấp 1.

Các xã, phường thuộc các địa phương sau có nguy cơ trung bình xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt cục bộ, gồm: Huyện Lâm Hà (xã Phúc Thọ, Tân Hà, Hoài Đức); huyện Lạc Dương (xã Đạ Nhim, Đạ Chais, thị trấn Lạc Dương); TP Đà Lạt (xã Tà Nung, Phường 12); TP Bảo Lộc (xã Đại Lào với khu vực đèo Bảo Lộc, ven suối Đại Lào, xã Lộc Sơn và Đạm Bri); huyện Bảo Lâm (xã Lộc Tân, Lộc Thành); huyện Đạ Tẻh (xã Quốc Oai, Đạ Pal); huyện Cát Tiên (xã Tiên Hoàng, Nam Ninh).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 16 giờ ngày 27/9, bão số 4 (bão Noru) mạnh cấp 14, giật cấp 16 đang cách Đà Nẵng khoảng 252 km, cách Quảng Nam khoảng 234 km, cách Quảng Ngãi khoảng 205 km về phía đông.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, tại đảo Lý Sơn có gió mạnh cấp 8, giật cấp 11, đảo Phú Quý gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được 20 - 25 km, đi vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ (từ Thừa Thiên Huế - Quảng Ngãi).

Đến 4 giờ ngày 28/9, tâm bão ở trên đất liền khu vực Thừa Thiên Huế - Quảng Ngãi. Trong sáng mai, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, đi sâu vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ, sau đó tiếp tục di chuyển sang Lào và suy yếu dần.

Từ đêm 27/9 đến ngày 28/9, khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 250 - 350 mm, có nơi trên 450 mm. Khu vực Quảng Bình, Bình Định, Gia Lai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100 - 200 mm, có nơi trên 300 mm.

Từ ngày 28/9, mưa lớn có xu hướng mở rộng ra khu vực Bắc Trung Bộ và Nam đồng bằng Bắc Bộ.

C.PHONG