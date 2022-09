Đà Lạt: Ra quân thực hiện tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường

(LĐ online) - Sáng 8/9, thượng tá Nguyễn Văn Hùng - Phó trưởng Công an TP Đà Lạt cho biết, Công an TP Đà Lạt đã huy động tất cả các lực lượng từ thành phố đến phường, xã triển khai đồng bộ các biện pháp, quyết tâm thực hiện có hiệu quả kế hoạch Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường - Tháng 9/2022.

Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an TP Đà Lạt lập biên bản 1 trường hợp chạy xe quá tốc độ cho phép trên đường Trần Hưng Đạo trong đợt triển khai kế hoạch Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường

Theo thượng tá Nguyễn Văn Hùng, song song với thực hiện kế hoạch cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông kéo dài từ 20/6 tới 20/9 của Công an tỉnh, Công an TP Đà Lạt bắt đầu triển khai kế hoạch Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường - Tháng 9/2022 từ 1/9 tới hết ngày 30/9.

Trong kế hoạch, Công an TP Đà Lạt sẽ tập trung huy động lực lượng cảnh sát giao thông, trật tự, công an các phường, xã điều tra cơ bản tình hình giao thông khu vực trường học, việc chấp hành giao thông của học sinh, sinh viên, phụ huynh học sinh đưa con em đến trường… Sau đó, Công an thành phố sẽ phối hợp với nhà trường, các đoàn thể địa phương nhằm tăng cường công tác tuyên truyền có hiệu quả cho học sinh, sinh viên về Luật Giao thông đường bộ.

Bên cạnh đó, các đơn vị sẽ triển khai quyết liệt xử lý các hành vi vi phạm đối với học sinh, viên viên như: Học sinh sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện vi phạm Luật Giao thông đường bộ; giao phương tiện cho người không đủ điều kiện theo quy định khi tham gia giao thông; không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định; phương tiện chở học sinh, sinh viên không đảm bảo các điều kiện kinh doanh vận tải, an toàn kỹ thuật; bãi giữ xe cho học sinh sai quy định…

Trước đó, trong 6 ngày thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp Lễ Quốc khánh 2/9 và Lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023 (từ ngày 31/8 tới 6/9), Công an Tp Đà Lạt đã phát hiện, xử lý 312 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ và ra quyết định xử phạt hành chính trên 200 triệu đồng. Riêng lực lượng cảnh sát giao thông - trật tự lập biên bản 139 trường hợp. Trong đó, xử phạt 37 trường hợp đậu đỗ sai quy định; 14 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; quá tải 7 trường hợp; quá khổ 6 trường hợp; tạm giữ 36 xe mô tô, gắn máy có hành vi thay đổi kết cấu;…

C.THÀNH