Bảo Lộc: Nhiều hoạt động ý nghĩa tại chương trình lái xe an toàn dành cho người lao động

(LĐ online) - Ngày 29/10, Liên đoàn Lao động TP Bảo Lộc phối hợp cùng Công ty TNHH TMDV Vũ Gia Khang cùng và nhà tài trợ tổ chức chương trình lái xe an toàn cho công nhân, lao động.

Trao tặng quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Tại chương trình, đông đảo công nhân, lao động được hướng dẫn và tham gia lái xe an toàn; rút thăm may mắn trúng thưởng các phần quà giá trị và thưởng thức chương trình ca nhạc với sự tham gia biểu diễn của các ca sĩ chuyên nghiệp đến từ TP Hồ Chí Minh. Ngoài ra, tại chương trình, người lao động còn được phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn giao thông đường bộ; các quy định của Nhà nước về quyền lợi và nghĩa vụ của công nhân, lao động khi làm việc tại các công ty, doanh nghiệp…

Dịp này, Ban tổ chức đã trao tặng 150 phần quà là các nhu yếu phẩm (trị giá 200 ngàn đồng/phần) cho các công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn; tặng 1.000 phiếu thay nhớt miễn phí, 100 phiếu mua nón miễn phí và 190 bộ áo mưa cùng nhiều phần quà cho người lao động trên địa bàn thành phố.

HẢI ĐƯỜNG