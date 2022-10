Phát huy vai trò của người cao tuổi trong Phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thời gian qua, công tác phối hợp giữa Hội Người cao tuổi (NCT) huyện Đức Trọng với Công an huyện về phòng, chống tội phạm trên địa bàn đã góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Trao giấy khen của Công an tỉnh cho 3 cá nhân xuất sắc trong Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2016 - 2021

Hội NCT xã Hiệp An, huyện Đức Trọng hiện có 6 chi hội, với tổng số 532 hội viên. Phát huy vai trò NCT trong Phong trào Phòng, chống tội phạm và xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thời gian qua, Hội NCT xã đã phối hợp với Ban Công an xã, các ban, ngành, đoàn thể xã tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên NCT gương mẫu chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia giải quyết các vấn đề an ninh trật tự tại địa phương. Mặt khác, chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện trao đổi và cung cấp cho lực lượng công an các tin có giá trị trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Cùng đó, tích cực nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc... Không riêng Hội NCT xã Hiệp An, 5 năm qua, Hội NCT và lực lượng Công an từ huyện đến các xã, thị trấn đã duy trì hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, phòng, chống tội phạm trong hội viên Hội NCT bằng nhiều hình thức và nội dung phong phú, phù hợp với từng đơn vị, địa phương. Trong giai đoạn 2016 - 2021, đã tổ chức hội nghị tuyên truyền cho 539 lượt hội viên nòng cốt và tổ chức sinh hoạt các chi hội để tuyên truyền cho 4.500 lượt hội viên Hội NCT. Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức cho hội viện về các quy định của pháp luật, nhất là trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy...

Trong công tác phối hợp phòng, chống tội phạm đảm bảo an ninh trật tự cũng đã đạt được một số kết quả nhất định. Hàng năm, có khoảng 700 lượt NCT tham gia phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở, khu dân cư. Cũng trong vòng 5 năm, hội viên Hội NCT đã cung cấp 70 thông tin cho công an xã, thị trấn về các đối tượng có hành vi vi phạm an ninh trật tự tại địa phương. Điển hình như việc hàng năm, Hội NCT thị trấn Liên Nghĩa đã phối hợp với Công an thị trấn nhận và phân công cán bộ chi hội quản lý, giáo dục, cảm hóa các đối tượng lầm lỗi, sử dụng trái phép chất ma túy, tù tha về... Đồng thời, Hội NCT thị trấn còn vận động thực hiện Mô hình điểm khu dân cư “Phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội” tai hẻm 12, Tổ dân phố 23.

Quá trình thực hiện công tác phối hợp, Hội NCT huyện và Công an huyện luôn quan tâm biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu hàng năm và giai đoạn trong Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tại hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến NCT trong Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Đức Trọng giai đoạn 2016 - 2021 vừa được Công an huyện phối hợp với Hội NCT huyện tổ chức, Ban Tổ chức đã trao giấy khen của Công an tỉnh cho 3 cá nhân; giấy khen của UBND huyện Đức Trọng cho 1 tập thể và 3 cá nhân NCT có thành tích xuất sắc trong Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện công tác phối hợp, vẫn còn một số tồn tại như: Một số ít ban, ngành, đoàn thể, Hội NCT các xã, thị trấn, cấp ủy, chính quyền địa phương chưa nhận thức rõ tầm quan trọng, ý nghĩa của công tác phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh Tổ quốc; còn cho đó là trách nhiệm của lực lượng công an nên việc tổ chức thực hiện tại các địa bàn chưa đồng đều, chưa thu hút đượng đông đảo quần chúng Nhân dân tham gia.

Để khắc phục hạn chế, phát huy những kết quả đã đạt được, theo Công an huyện Đức Trọng, thời gian tới sẽ đổi mới phương pháp, nội dung hình thức tổ chức công tác phối hợp giữa Công an huyện và các đơn vị Hội NCT tại địa bàn cơ sở. Đồng thời, tiếp tục phát huy uy tín của NCT trong cộng đồng dân cư, nhất là già làng, trưởng bản tích cực vận động, tuyên truyền cho con cháu và Nhân dân chấp hành pháp luật. Cùng đó, nâng cao cảnh giác cho cán bộ, hội viên các cấp chủ động nắm tình hình, kịp thời cung cấp cho lực lượng công an các tin tức có giá trị trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn huyện.

N.MINH