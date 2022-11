Ban An toàn giao thông tỉnh thăm hỏi, động viên các gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

(LĐ online) - Ngày 16/11, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Lâm Đồng do ông Trương Hữu Hiệp - Phó Trưởng Ban, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải làm trưởng đoàn đi thăm hỏi, động viên các gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2022. Theo kế hoạch, đoàn sẽ tổ chức thăm hỏi, động viên 10 gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông vào 3 ngày (16, 17 và 18/11). Ngày đầu, đoàn đến 4 gia đình; gồm 2 gia đình tại thành phố Đà Lạt và 2 gia đình tại huyện Đơn Dương.

Ông Trương Hữu Hiệp trao quà và tiền động viên gia đình nạn nhân ở phường 8, Đà Lạt

Trong 2 ngày tới, đoàn sẽ đến thăm hỏi, động viên 6 gia đình khác ở 3 huyện: Lâm Hà, Di Linh và Đức Trọng với 9 nạn nhân tai nạn giao thông khác (trong đó có 3 gia đình có 2 nạn nhân: ở xã Phú Hội, huyện Đức Trọng; ở xã Đinh Trang Thượng và xã Tam Bố, huyện Di Linh). Ngoài thăm hỏi, động viên các gia đình vượt qua nỗi đau thương, mất mát to lớn vì người thân đã mãi mãi ra đi, Ban ATGT tỉnh và Ban ATGT các cấp trao quà và tiền (trong đó Ban ATGT tỉnh trao một phần quà trị giá 500.000 đồng và tiền mặt 1.500.000 đồng).

Đại diện lãnh đạo UBND thị trấn D’ran cùng chia sẻ với gia đình

Việc thăm hỏi, động viên các gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông là thể hiện sự cảm thông, quan tâm sâu sắc với những mất mát của gia đình các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, việc làm còn kêu gọi sự giúp đỡ, chung tay của mọi người để chia sẻ về những tổn thất, mất mát mà nạn nhân và gia đình phải gánh chịu do tai nạn giao thông gây ra.

Và thông qua việc làm ý nghĩa nhân văn này điều mong muốn là giúp mọi người tham gia giao thông ý thức được hành vi và trách nhiệm của mình trong việc điều khiển phương tiện giao thông đúng pháp luật nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và những người cùng tham gia giao thông; nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng đối với hậu quả của tai nạn giao thông trong mỗi gia đình nạn nhân và ảnh hưởng đến toàn xã hội.

MINH ĐẠO