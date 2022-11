Cát Tiên: Người cao tuổi tham gia bảo vệ an ninh, trật tự

Công an huyện và Ban Đại diện Hội Người cao tuổi huyện Cát Tiên vừa tổ chức sơ kết công tác phối hợp thực hiện Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2016 - 2021. Theo đó, trong giai đoạn 2016 - 2021, các đơn vị đã phối hợp tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, hội viên người cao tuổi, quần chúng Nhân dân Luật An toàn giao thông được 19 buổi với gần 1.500 lượt người tham gia; tuyên truyền phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội được 21 buổi với gần 1.300 lượt người tham gia gắn với tuyên truyền người dân luôn cảnh giác, đấu tranh, tố giác với các loại tội phạm; tổ chức được 40 diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân”. Đặc biệt, phát huy vai trò "Tuổi cao - Gương sáng", cán bộ, hội viên người cao tuổi trong huyện đã gương mẫu đi đầu thực hiện tốt Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cũng như vận động con cháu, bà con hàng xóm cùng tích cực tham gia bằng những công viêc, mô hình cụ thể, thiết thực.

