Kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng sử dụng lòng lề đường, vỉa hè trái quy định

Nhằm đảm bảo an toàn giao thông các hoạt động sinh hoạt cộng đồng của người dân, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng đề nghị UBND các huyện, thành phố quan tâm, chỉ đạo cho các cơ quan, đơn vị và UBND cấp xã, phường, thị trấn trực thuộc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ; yêu cầu các tổ chức, cá nhân tuyệt đối không tự ý sử dụng vỉa hè, lòng đường trái quy định để tổ chức các hoạt động không vào mục đích giao thông; trong trường hợp sử dụng lòng đường, vỉa hè để tổ chức các hoạt động cộng đồng phải xin phép cơ quan chức năng và có phương án tổ chức đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Lãnh đạo Sở cũng chỉ đạo Thanh tra Sở tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra để phát hiện và xử lý vi phạm sử dụng lòng, lề đường, vỉa hè trái quy định; chủ động phối hợp kiểm tra và xử lý ngay các hành vi vi phạm do đơn vị quản lý, bảo trì đường bộ phát hiện trên các tuyến quốc lộ ủy thác và đường tỉnh. Chỉ đạo Ban Quản lý bảo trì đường bộ và các nhà thầu bảo dưỡng thường xuyên tăng cường công tác tuần kiểm, tuần đường kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm tự ý sử dụng vỉa hè, lòng đường trái quy định trên các tuyến đường quản lý; chủ động thông báo và phối hợp với Thanh tra Sở, chính quyền địa phương ngăn chặn các hành vi vi phạm…

NGUYỄN NGHĨA