Đạ Tẻh: Phối hợp đảm bảo an toàn giao thông

(LĐ online) - Thực hiện văn bản của Sở Giao thông Vận tải, huyện Đạ Tẻh đã triển khai thực hiện đồng bộ các hoạt động phối hợp kiểm tra đảm bảo an toàn giao thông và xử lý các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ nhằm đảm bảo an toàn cho Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX năm 2022.

Theo đó, lực lượng Công an huyện đã tăng cường tuần tra nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông như: Vi phạm về nồng độ cồn, đi không đúng phần đường, tránh vượt sai quy định, dừng, đỗ xe không đúng quy định, vượt đèn đỏ, chở quá số người quy định…

Tăng cường kiểm tra, xử lý hành vi các chủ xe, người lái xe hoạt động vận tải hành khách vi phạm về an toàn kỹ thuật phương tiện; phương tiện hoạt động vận tải hàng hóa không đăng ký, đăng kiểm, thay đổi kích thước thùng xe không đúng thiết kế của nhà sản xuất hoặc thiết kế đã đăng ký với cơ quan đăng ký xe hoặc thiết kế cải tạo đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Phát quang cây, bụi rậm hai bên lề các tuyến đường giao thông, đảm bảo tầm nhìn phương tiện khi tham gia giao thông; dặm vá các vị trí lún sụp, ổ gà trên các tuyến đường. Chỉ đạo các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình theo kế hoạch; chủ động khắc phục ngay tình trạng mặt đường sình lầy, lún sụp, mặt đường ổ gà, đảm bảo vệ sinh môi trường, tầm nhìn cho các phương tiện tham gia giao thông.

Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX năm 2022 kéo dài đến 2 tháng với nhiều nét mới và nhiều chương trình đặc sắc. Ngoài 10 sự kiện chính diễn ra chủ yếu tại TP Đà Lạt, Festival hoa Đà Lạt lần thứ IX còn có nhiều chương trình hưởng ứng trải rộng tại Bảo Lộc và khắp các huyện trong tỉnh.

NGỌC NGÀ