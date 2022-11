Di Linh: Chỉnh trang hệ thống dây cáp viễn thông

(LĐ online) - Sáng 25/11, huyện Di Linh đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tiến hành chỉnh trang hệ thống dây cáp viễn thông đảm bảo an toàn, mỹ quan đô thị tại các tuyến đường, nhất là trên địa bàn thị trấn Di Linh.

Các lực lượng tiến hành chỉnh trang hệ thống dây cáp viễn thông sáng 25/11

Việc làm này nhằm khắc phục tình trạng cáp viễn thông được treo không đúng quy chuẩn kỹ thuật, không đảm bảo độ cao, độ võng của cáp và kết cấu chịu lực của cột treo cáp, cáp treo không gắn thẻ nhận biết, thẻ báo độ cao khi qua đường giao thông…

Theo đó, các đơn vị đã tiến hành bó gọn cáp viễn thông, thu hồi dây cũ không sử dụng; dịch chuyển và xóa bỏ một số cột cáp không cần thiết gây mất mỹ quan đô thị; treo biển nhận diện cáp viễn thông đang sử dụng.

Đối với những vị trí cột không sử dụng, cột có tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao, cột không đảm bảo chất lượng, thực hiện thu hồi, thay thế hoặc gia cố. Các tuyến cáp viễn thông đi nhờ trên cột điện lực, đơn vị đã phối hợp với điện lực địa phương để có kế hoạch triển khai thực hiện làm gọn, đảm bảo an toàn mạng lưới, tài sản của Nhà nước và an toàn cho người lao động.

Đây là một trong những hoạt động được huyện Di Linh thực hiện nhằm nâng cao mỹ quan đô thị, chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX năm 2022. Bên cạnh đó, huyện Di Linh cũng đẩy mạnh việc ra quân đượt cao điểm xử lý tình trạng vi phạm hành lang an toàn đường bộ dọc tuyến Quốc lộ 20; tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn phòng cháy chữa cháy… và thực hiện các chương trình hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX năm 2022.

NGỌC NGÀ