Truy tìm xe ô tô gây tai nạn trên đèo Bảo Lộc làm 2 người tử vong rồi bỏ trốn

(LĐ online) - Sau khi gây tai nạn làm 2 người đi xe máy tử vong tại chỗ, tài xế đã lái xe ô tô bỏ trốn khỏi hiện trường. Hiện, cơ quan chức năng đang tổng lực triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy tìm xe ô tô gây ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này.

Hiện trường vụ tai nạn

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đèo Bảo Lộc, đoạn qua khúc cua tay áo tại Km 98 + 600 đèo Bảo Lộc (thuộc địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai) vào khoảng 20 giờ 10 phút ngày 4/11. Thời điểm trên, 2 nam thanh niên đi xe máy mang biển số 63B -650.42 đang đổ đèo Bảo Lộc theo hướng Đà Lạt về TP Hồ Chí Minh. Khi đến khúc cua nói trên xảy ra va chạm với xe ô tô (chưa xác định loại phương tiện và người điều khiển). Vụ va chạm khiến xe máy ngã ra đường, 2 nam thanh niên (chưa xác định được danh tính) bị xe ô cán qua người tử vong tại chỗ. Sau khi tai nạn xảy ra, người điều khiển xe ô tô gây tai nạn đã lái xe bỏ trốn tại hiện trường.

Xe máy 2 nạn nhân điều khiển nằm cách hiện trường 2 nạn nhân tử vong khoảng 20 mét

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Giao thông Trạm Mađaguôi (thuộc Phòng CSGT Công an Lâm Đồng) cùng các lực lượng nghiệp vụ Công an huyện Đạ Huoai đã có mặt điều tiết đảm bảo an toàn giao thông; đồng thời, khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tại nạn.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông

Tại hiện trường, bên cạnh thi thể 2 nạn nhân, nhiều mãnh vỡ của xe máy, mủ bảo hiểm và các tư trang cá nhân nằm vương vãi kéo dài hàng chục mét. Dấu vết tại hiện trường có vết thắng bánh xe ô tô cán qua người 2 nạn nhân. Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nhiều khả năng xe ô tô gây tai nạn đang lên đèo Bảo Lộc theo hướng từ TP Hồ Chí Minh đi Đà Lạt.

Cảnh sát Giao thông chốt chặn điều tiết giao thông

Cũng theo cơ quan chức năng, thời điểm tai nạn xảy ra, tại đèo Bảo Lộc đang xảy ra mưa lớn khiến đường trơn trượt.

Ngay trong đêm 4/11, các lực lượng nghiệp vụ Công an Lâm Đồng, Công an huyện Đạ Huoai cùng công an các địa phương trong tỉnh đang triển khai các biện pháp truy tìm xe ô tô gây tai nạn.

Cơ quan chức năng yêu cầu, người điều khiển xe ô tô gây tai nạn nhanh chóng ra trình diện để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Tai nạn khiến giao thông trên đèo Bảo Lộc bị ùn ứ cục bộ.

HẢI ĐƯỜNG