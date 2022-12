Phụ nữ Lâm Đồng từ ''5 không 3 sạch'' đến ''5 có 3 sạch''

Phát huy những kết quả đạt được của Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng tiếp tục triển khai Cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 có, 3 sạch”. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò của phụ nữ, gia đình và tổ chức Hội Phụ nữ vào Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Lãnh đạo Hội Phụ nữ tỉnh tham quan Mô hình phát triển kinh tế của hội viên phụ nữ huyện Đơn Dương

Trong tháng 10/2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã ra mắt Mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch” tại xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương. Đây là mô hình điểm được Hội LHPN tỉnh triển khai để nhân rộng trong toàn tỉnh. Chị Phan Thị Hoài Thanh - Chủ tịch Hội LHPN huyện Đơn Dương cho hay: “Từ những kết quả đạt được của Cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch”, bộ mặt nông thôn xã Lạc Lâm nói riêng và huyện Đơn Dương nói chung đã có những thay đổi khởi sắc. Việc triển khai Mô hình điểm xây dựng “Gia đình 5 có, 3 sạch” sẽ huy động sự đồng thuận và tích cực của cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn xã Lạc Lâm tham gia các phong trào, góp phần xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh”.

Những năm qua, Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã được các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh triển khai với nhiều nội dung sáng tạo, linh hoạt và đạt nhiều kết quả. Đây là cuộc vận động có ý nghĩa sâu sắc và thiết thực, định hướng rõ những việc cụ thể để phụ nữ phấn đấu phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong xây dựng gia đình “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh” và bảo vệ môi trường sống. Qua hơn 10 năm triển khai, Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” được 100% cơ sở Hội đăng ký, qua đó đã thực hiện có hiệu quả nhiều phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới. Trung bình hàng năm giúp hơn 500 hộ thoát nghèo; trên 14.000 ông bố, bà mẹ có con dưới 16 tuổi đã được Hội tuyên truyền, tập huấn kiến thức xây dựng gia đình hạnh phúc và nuôi con tốt; CLB Gia đình hạnh phúc được duy trì ở nhiều địa phương; hơn 150 hộ gia đình phụ nữ khó khăn được Hội LHPN vận động, giúp xây nhà tiêu hợp vệ sinh và công trình nước sạch, nhiều mô hình bảo vệ môi trường được xây dựng, nhân rộng...

Phát huy những kết quả đạt được của Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, tiếp tục khẳng định vai trò của phụ nữ, gia đình và tổ chức Hội vào Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và thực hiện hiệu quả nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp, Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch” đối với xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu do Trung ương Hội LHPN Việt Nam triển khai. Mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch” với các tiêu chí 5 có: Có ngôi nhà an toàn, có sinh kế bền vững, có sức khỏe, có kiến thức, có nếp sống văn hóa và 3 sạch: sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ. Ngoài đảm bảo các tiêu chí trên, mô hình còn tập trung hỗ trợ kiến thức, tạo việc làm, vận động hội viên phụ nữ thành lập tổ hợp tác, tiêu thụ các sản phẩm sẵn có tại địa phương, đặc biệt là sản phẩm do phụ nữ sản xuất, làm chủ. Đồng thời, vận động hội viên phụ nữ thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, tham gia bảo vệ môi trường, hình thành thói quen phân loại rác thải tại gia đình nhằm tạo sức mạnh đồng thuận cao trong cộng đồng, góp phần xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh, góp phần xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu và nâng cao.

“Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đã chuyển sang giai đoạn xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đòi hỏi phải nâng cao các tiêu chí. Đối với tổ chức Hội Phụ nữ trong triển khai thực hiện các hoạt động để tham gia xây dựng nông thôn mới cũng cần nâng cao chất lượng các tiêu chí trong hoạt động của Hội, nhất là trong Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”. Đối với các tổ chức Hội, thực hiện nghị quyết đại hội Phụ nữ các cấp triển khai thực hiện nâng cao các tiêu chí trong Cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch” đến “5 có, 3 sạch” tại các xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Thời gian tới, các cấp Hội sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền để cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân tiếp cận các tiêu chí “5 có” nhằm triển khai thực hiện, góp phần xây dựng thành công các tiêu chí trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu, hướng tới triển khai Mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch” tại 100% địa bàn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh”, bà Phạm Thị Ánh Tuyết - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng cho biết.

TUẤN HƯƠNG