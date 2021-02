Thắm sắc mai anh đào

(LĐ online) - Ba ngày Tết Tân Sửu vừa đi qua, nhưng mùa xuân chỉ mới bắt đầu sau gần trọn tháng chạp thắm sắc hoa mai đào trải dài trên những triền dốc cao rồi chạy xuống thung sâu, lượn vòng những cung “đường quanh co quyện gốc thông già” xứ sương rơi Đà Lạt.

Check in đường dốc hoa mai anh đào Lê Đại Hành

Đón Tết Tân Sửu năm nay, người Đà Lạt và du khách bốn phương được tận hưởng không gian nồng thắm mênh mông của sắc hồng mai anh đào trên độ cao 1.500m từ các khu vực núi đồi huyện Lạc Dương đến trên phường dưới phố Đà Lạt, phô diễn lên trời xanh một bức tranh khổng lồ, tươi mới ngay từ những ngày đầu tháng chạp năm Canh Tý 2020.

Hàng mai anh đào thắm sắc quyến rũ khách xuân

Do năm nhuận nên mùa đông Đà Lạt dường như thêm “đặc ân” một tháng để mai anh đào trút lá ngủ say sưa, đầy tràn sinh lực hơn mọi năm để bùng vỡ một mùa hoa quyến rũ, đắm say lòng người. Bất chợt những cánh hoa mai anh đào đầu tiên đón chào ngày mới có thể kể đến ở buôn làng xã Đạ Sar, Đạ Chais, Đạ Nhim thuộc huyện Lạc Dương, nơi cửa ngõ vào phố núi Đà Lạt theo hướng từ phố biển xứ trầm hương Nha Trang. Đỉnh điểm sau đó vài ngày, mai anh đào đồng loạt bung nở từng cây đơn lẻ rồi đến từng hàng cây và từng quần thể cây “xen canh” giữa nương đồi cà phê Arabica xanh ngát của buôn làng Đan Kia, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, trở thành một điểm đến lôi cuốn đông vui check in không chỉ du khách khắp nơi mà còn có sự chen vai thích cánh dập dìu của du khách địa phương.

Dáng hoa mai anh đào cổ thụ nhìn từ Công viên Xuân Hương

Người dân buôn làng Đan Kia nói rằng, từ hơn mười năm trở về trước, dân làng bảo nhau bứng các cây con mai anh đào mọc tự nhiên trong rừng và trong vườn nhà để trồng “đồng trà, đồng vụ” khi lên nương đồi cà phê Arabica chăm sóc. Qua bốn mùa trong năm nhờ ưu đãi mưa thuận, gió hòa, khí hậu trong lành, ôn hòa của đất trời cao nguyên Langbiang, mai anh đào đã không phụ ơn trời sinh trưởng ngày càng nhanh lên, vươn cành tỏa tán để đến bao mùa xuân sang tận hiến màu rực hồng thắm sắc một khoảng trời.

Khoe sắc trước ngôi biệt thự cổ Đà Lạt

Khi mai anh đào các vùng Lạc Dương nở rộ thì các vùng ven đô Đà Lạt như Xuân Thọ, Thái Phiên cũng lần lượt bung nụ đua khoe sắc hồng trên cành. Những hàng cây mai anh đào phần lớn nơi đây do các đơn vị lâm nghiệp tổ chức trồng theo chương trình trồng cây phân tán hàng năm, Một số cây còn lại do người dân trồng hưởng ứng phong trào chủ nhật xanh ở địa phương. Thường chăm sóc tốt đến năm thứ 3 bắt đầu cho hoa nở mùa đầu với màu hồng phai. Nhưng theo người dân địa phương, để thắm sắc rực hồng cho mai anh đào thì phải vun trồng kỹ lưỡng, cung cấp đủ dinh dưỡng từ năm thứ 7 sinh trưởng về sau.

Hàng mai anh đào chan hòa ánh đèn đêm phố phường Đà Lạt

Thuận theo những đặc tính tự nhiên của mai anh đào, từ đầu những năm 2020, các đơn vị phát triển cây xanh Đà Lạt đã liên tục di dời các cội cây cổ thụ từ các khu rừng, khu vườn biệt thự hoang phế về định canh ven hồ Xuân Hương theo quy hoạch thiết kế hài hòa với cảnh quanh trập trùng phố núi. Và hàng năm từ các vườn ươm của đơn vị, cá nhân sản xuất giống cây xanh, cây lâm nghiệp đã xuất vườn hàng trăm, hàng ngàn rồi hàng vạn cây cây mai anh đào thực sinh đưa ra trồng hai bên đường đèo Prenn, đèo Mimosa; trên các đồi thông cảnh quan; dọc theo các tuyến phố chính Đà Lạt như Hùng Vương, Ba Tháng Tư, Hồ Tùng Mậu, Trần Phú, Lê Đại Hành, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Văn Cừ, dọc theo suối hạ lưu hồ Xuân Hương, các Công viên Bà Huyện Thanh Quan, Yersin, Ánh Sáng, Xuân Hương…kết nối tạo thành những mảng màu đào thắm sắc uốn lượn cung đường dốc trên cao, thoai thoải cung đường dưới thấp qua những khu dân cư khi đón mùa xuân về, mùa của tình yêu, hẹn ước và đầy tràn khát vọng hạnh phúc, phồn vinh…

Như khung trời xuân Tân Sửu 2021 Đà Lạt, mai anh đào thắm sắc mỗi ngày mờ ảo trong sương sớm, rực hồng giữa ban trưa và soi bóng lung linh xuống hồ, cùng chan hòa với ánh đèn đêm phố phường, với làn gió thoảng qua đồi thông mơn man lành lạnh, gợi lên ký ức dịệu vợi, nỗi nhớ và niềm mong của cư dân địa phương và lữ khách bốn phương trời…

VĂN VIỆT