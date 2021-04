Nhiều hoạt động thiết thực thúc đẩy phát triển du lịch

Sau Đại hội nhiệm kỳ VI (2016-2020), Ban Chấp hành Hiệp hội Du Lịch Lâm Đồng - Đà Lạt (LDTA) có nhiều thay đổi mạnh mẽ về phương thức, kế hoạch hoạt động; các thành viên của LDTA cơ bản nhận thức rõ vai trò của mình và sự cần thiết của việc thống nhất, liên kết vì lợi ích của doanh nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp trong hoạt động du lịch. Đồng thời, LDTA cũng đã động viên anh em kiên trì bám trụ và khắc phục khó khăn do đại dịch COVID-19; khẳng định là nơi tập hợp của các doanh nghiệp du lịch cùng chung mục tiêu đưa ngành du lịch Lâm Đồng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Loại hình du lịch mạo hiểm tại Lâm Đồng rất thu hút du khách

Hoạt động ấn tượng gần đây nhất của LDTA là vào đầu tháng 4/2021, phối hợp với Công ty Cổ phần Du lịch Lâm Đồng - Dalattourist tổ chức thành công Chương trình công diễn ẩm thực đương đại, xác lập kỷ lục Việt Nam “100 món ăn từ rau và hoa Đà Lạt”, gây tiếng vang lớn trong ngành ẩm thực và du lịch cả nước; xác định, ghi tên và làm lan tỏa 100 món ăn từ rau, hoa, củ, quả và cây dược liệu Đà Lạt trên bản đồ ẩm thực đương đại, góp phần làm phong phú thêm danh mục ẩm thực phục vụ khách du lịch.

Trong nhiệm kỳ (2016-2021), LDTA đã phối hợp hỗ trợ hơn 100 lượt doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tham gia trực tiếp 20 kỳ hội chợ du lịch chuyên ngành, hội nghị, hội thảo và chương trình xúc tiến tại địa phương do các bộ, ngành và các tỉnh, thành trong cả nước tổ chức, tại các thị trường trọng điểm (TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ, Nghệ An, Huế, Đồng Nai, Khánh Hòa, Hàn Quốc, Thái Lan...), như: Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam VITM, Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh (ITE-HCMC), Hội chợ Du lịch Quốc tế Đà Nẵng (BMTM Danang), Ngày hội Du lịch TP Hồ Chí Minh, Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ, Liên hoan ẩm thực tại tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Nghệ An, Hội nghị liên kết hợp tác phát triển du lịch Lâm Đồng - Quảng Nam - Đà Nẵng - Thừa Thiên Huế, Hội nghị phát triển đường bay quốc tế Bangkok - Đà Lạt và ngược lại, Lễ phát động hưởng ứng chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”, công bố chương trình kích cầu du lịch tỉnh Lâm Đồng với chủ đề “Đà Lạt - Miền yêu thương”, Hội nghị xúc tiến, đầu tư, thương mại và du lịch tại Thái Lan 2018, Chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tại Hàn Quốc 2019...

Chương trình đối thoại du lịch ”Chung tay kết nối - Đồng hành phát triển” do LDTA tổ chức

Để tăng cường thu hút khách du lịch, đặc biệt là khách du lịch đến với Đà Lạt - Lâm Đồng, Hiệp hội đã hỗ trợ đón 25 đoàn khảo sát du lịch (Famtrip) đến khảo sát, tìm hiểu thông tin, sản phẩm du lịch, mô hình du lịch; tìm hiểu về đầu tư, nông nghiệp công nghệ cao tại Đà Lạt - Lâm Đồng, từ: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Bình Thuận, Cần Thơ, Kiên Giang, Tiền Giang, Đăk Lăk, Đăk Nông, Thừa Thiên Huế, Nghệ An...; các đoàn công tác tỉnh Jeju (Hàn Quốc), Trung tâm nghiên cứu Fujitsu Nhật Bản, Hội Hữu nghị Thái Lan - Việt Nam, Chương trình gặp gỡ nông dân 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia, Hiệp hội Cựu chiến binh Lào, Đoàn Đại biểu Ủy ban Biên giới quốc gia... đến trao đổi thông tin về du lịch, giao lưu văn hóa, thể thao kết hợp với tham quan, khảo sát một số khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh; các đoàn lữ hành, các cơ quan thông tấn báo chí của các thị trường khách trọng điểm của Lâm Đồng là Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia đến tham quan, khảo sát sản phẩm dịch vụ du lịch.

Chi hội Đầu bếp chuyên nghiệp Lâm Đồng xác lập kỷ lục ”100 món ăn từ rau và hoa Đà Lạt”

Hiệp hội cũng phối hợp với Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt tổ chức lớp bồi dưỡng, kiểm tra nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch cho các nhân viên, cán bộ làm công tác hướng dẫn viên, thuyết minh viên tại các khu, điểm du lịch - trong đó có các điểm du lịch canh nông; phối hợp với Trung tâm xúc tiến Đầu tư, thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng tổ chức tập huấn 2 khóa đào tạo nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại các mô hình/điểm du lịch canh nông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; phối hợp tổ chức lớp tập huấn Định vị thương hiệu và phát triển sản phẩm du lịch cho gần 200 học viên là các doanh nghiệp du lịch lữ hành trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tham gia.

Đón đoàn Famtrip tham quan đồi cỏ hồng

LDTA cũng phối hợp với Trung tâm Điều hành Hướng dẫn viên Việt Nam tổ chức đào tạo hướng dẫn viên nâng cao cho tất cả hướng dẫn viên tại Lâm Đồng về nội dung: Tuyến điểm Nam Trung Bộ và Tây Nam Bộ, Kỹ năng thuyết trình và hoạt náo đường dài. Hiệp hội tham gia thúc đẩy ký kết hỗ trợ đào tạo chuyên ngành du lịch của Khoa Du lịch - Trường Đại học Đà Lạt với các thành viên của Hiệp hội, như: Công ty Cổ phần Du lịch Lâm Đồng - Dalattourist, Công ty Cổ phần Vận tải thế giới - Vietravel, Công Ty TNHH Ngày Hạnh Phúc - Happy Day Travel; phối hợp với Trường Đại học Đà Lạt tổ chức, tham gia bảo trợ nội dung và kỹ năng tổ chức sự kiện cho Cuộc thi Tìm kiếm tài năng hướng dẫn viên du lịch Đà Lạt - Dalat Guiding Talent...

Với phương châm hoạt động “Kết nối - Hành động - Thành công”, thời gian qua, Hiệp hội Du lịch Lâm Đồng - Đà Lạt thật sự là nơi gắn kết các doanh nghiệp du lịch, là cầu nối giữa doanh nghiệp với cơ quan quan quản lý nhà nước để tháo gỡ khó khăn, giúp các doanh nghiệp ổn định hoạt động kinh doanh, cùng phát triển thị trường du lịch tỉnh Lâm Đồng, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

LÊ HOA