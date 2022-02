Du khách thích thú ngắm băng giá trên đỉnh đèo Ô Quy Hồ

Băng giá phủ kín trên các cánh rừng nơi đỉnh đèo Ô Quy Hồ đã thu hút nhiều du khách đến tham quan, khám phá.

Từ đêm 20/2 đến sáng 21/2, nền nhiệt giảm sâu xuống dưới 0 độ C, khiến băng giá phủ kín dãy Hoàng Liên Sơn, trong đó có đỉnh đèo Ô Quy Hồ thuộc địa bàn xã Sơn Bình, huyện Tam Đường (tỉnh Lai Châu). Băng bám trên các cành cây, phiến đá tạo thành nhũ, gây sự tò mò cho người đi đường. Ngay trong sáng nay đã có rất đông người và phương tiện từ Sa Pa (Lào Cai) và tỉnh Lai Châu có mặt tại đỉnh đèo Ô Quy Hồ để ngắm băng giá.

Anh Trần Văn Hoàn, lái xe đường dài tuyến Lai Châu - Lào Cai chia sẻ, băng xuất hiện về đêm nên sáng nay đã bám rất dày trên cây cối, vật dụng, nhà cửa trên đỉnh đèo. Sáng nay khi anh có mặt tại đỉnh đèo đã thấy rất đông du khách đến đó để chiêm ngưỡng, chụp ảnh. Nền đường cũng bắt đầu xuấn hiện băng nhẹ, gây khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Mặt đường tại khu vực đỉnh đèo Ô Quy Hồ bắt đầu xuất hiện lớp băng mỏng trong sáng nay 21/2.

Trung tá Nguyễn Tú Anh, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Lai Châu cho biết: đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng địa phương cắt cử người trực và tuần tra tại khu vực đỉnh đèo để cảnh báo và hướng dẫn người tham gia giao thông, nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi di chuyển qua tuyến đường này.

"Lãnh đạo đơn vị đã trực tiếp phối hợp với lực lượng Thanh tra giao thông và Văn phòng Ban an toàn giao thông đi kiểm tra trên tuyến quốc lộ 4D, đặc biệt là ở khu vực km 89 trên đỉnh đèo Hoàng Liên Sơn. Qua công tác kiểm tra thì cũng đã chỉ đạo lực lượng chức năng như Cảnh sát giao thông phối hợp với Thanh tra giao thông tuyên truyền đối với người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường đèo đó. Quá trình lưu thông cần phải chú ý để tránh bị trơn trượt và nhắc người điều khiển phương tiện kiểm tra các thiết bị an toàn khi lên xuống đèo", trung tá Nguyễn Tú Anh chia sẻ.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Lai Châu cho biết, nhiệt độ thấp nhất phổ biến những ngày qua trên địa bàn từ 6 - 8 độ C. Trong những ngày tới, nhiều nơi ở độ cao trên 1.500m so với mực nước biển, nhiệt độ sẽ xuống 0 - 1 độ C về đêm và xuất hiện băng giá. Theo dự báo, đợt rét đậm, rét hại này sẽ duy trì và kéo dài đến hết ngày 23/2.

* Một vài hình ảnh tại đỉnh đèo Ô Quy Hồ, thuộc địa phận huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu: