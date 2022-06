Tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách trong mùa du lịch hè

Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch Lâm Đồng vừa chỉ đạo đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh về việc tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch khi đến tham quan, nghỉ dưỡng tại địa phương trong dịp hè năm 2022, đặc biệt vào mùa mưa lũ.

Theo đó, Sở này yêu cầu các đơn vị kinh doanh du lịch thực hiện: Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn cho du khách khi đến tham quan, nghỉ dưỡng và sử dụng các sản phẩm dịch vụ tại đơn vị. Chủ động rà soát và nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của khách du lịch khi tham gia các chương trình du lịch, đặc biệt đối với giao thông đường bộ; kiên quyết không tổ chức, đưa khách đi trên các phương tiện vận chuyển không đảm bảo an toàn kỹ thuật. Thường xuyên kiểm tra các phương tiện vận chuyển khách (xe điện, xe ô tô, thuyền, ca nô...); các trang thiết bị tổ chức các trò chơi giải trí, hoạt động thể thao, thể thao mạo hiểm trước khi phục vụ khách du lịch tại đơn vị. Lắp đặt đầy đủ các nội quy, biển chỉ dẫn, biển báo nguy hiểm tại các khu vực cần thiết và có biện pháp phù hợp để thông báo cho du khách biết và thực hiện. Bố trí lực lượng, phương tiện bảo vệ, cứu hộ tại các khu vực cần thiết để hỗ trợ khách du lịch. Bố trí nhân viên có trình độ chuyên môn phù hợp, đã qua đào tạo về kỹ năng, thao tác để hướng dẫn, phục vụ cho khách du lịch; đặc biệt là đối với các chương trình du lịch thể thao, thể thao mạo hiểm; thành lập tổ cấp cứu với đội ngũ nhân viên có các kỹ năng cứu hộ, cứu nạn cần thiết. Nâng cao phong cách giao tiếp, ứng xử với du khách của đội ngũ bán hàng; niêm yết và bán đúng giá niêm yết. Niêm yết số điện thoại đường dây nóng của đơn vị để du khách liên lạc khi có sự cố xảy ra.

Riêng các khu, điểm tham quan du lịch, Khu Du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, Vườn Quốc gia Bidoup -Núi Bà tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn cho du khách khi tham quan, chú ý các khu vực hồ, thác, sông, suối... và hệ thống giao thông nội bộ. Khoanh vùng, tăng cường quản lý toàn bộ diện tích đã được giao bảo vệ, khai thác và kinh doanh để kiểm soát tình hình tổ chức hoạt động kinh doanh du lịch, đặc biệt là đối với các chương trình tour, tuyến dành cho khách tham gia các hoạt động du lịch thể thao mạo hiểm. Tuyệt đối không cho các công ty lữ hành tổ chức các chương trình du lịch tự phát (cắm trại dã ngoại, thể thao, thể thao mạo hiểm...) trong khu vực được giao quản lý khi chưa có văn bản thống nhất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

QUỲNH UYỂN