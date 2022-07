Nỗ lực đảm bảo an toàn ở các điểm du lịch hồ, thác

Hè là thời gian Đà Lạt vào mùa mưa, cũng là thời gian ngành Du lịch thành phố hoạt động nhộn nhịp nhất. Vốn là thành phố cao nguyên nổi tiếng có cảnh quan thiên nhiên núi đồi xen kẽ với nhiều hồ, thác nước đẹp và hùng vỹ, vì vậy để phòng tránh đến mức thấp nhất những vụ tai nạn do đuối nước có thể xảy ra tại các điểm du lịch, các đơn vị kinh doanh du lịch có hồ, thác, cơ quan chức năng đã tăng cường nhiều biện pháp đảm bảo an toàn cho du khách.

CSGT đường thủy kiểm tra phương tiện đường thủy ở hồ Tuyền Lâm

Theo thống kê, 6 tháng đầu năm 2022, khách du lịch đến Lâm Đồng đạt 3.720.000 lượt, tăng 86,5% so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế ước đạt 26.000 lượt, tăng 76,4% so cùng kỳ, khách qua lưu trú ước đạt 2.220.000 lượt, tăng 117,5% so cùng kỳ, lượng khách du lịch đến Đà Lạt ước khoảng 494.000 lượt, tăng 23 lần so cùng kỳ năm 2021 (qua lưu trú 344.500 lượt khách). Ngoài du lịch canh nông đang phát triển khá mạnh, thu hút đông đảo du khách, các hoạt động du lịch trải nghiệm trên hồ, thác nước ở Đà Lạt cũng thu hút rất đông du khách. Theo thống kê của cơ quan chức năng, toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có 7 cá nhân và tổ chức có hoạt động đưa đón khách bằng tàu thuyền với 218 phương tiện các loại, tập trung chủ yếu ở TP Đà Lạt. Để bảo đảm an toàn trong mùa cao điểm đón khách du lịch, các đơn vị kinh doanh du lịch hồ, thác đã tăng cường nhiều biện pháp đảm bảo an toàn cho du khách. Rất nhiều nội quy, quy định về an toàn đường thủy được treo, gắn tại các bến thuyền.

Ngay từ đầu mùa mưa, TP Đà Lạt cũng đã yêu cầu các điểm du lịch có phương án chủ động đảm bảo an toàn cho khách đến vui chơi, nghỉ dưỡng. Đội CSGT đường thủy những tháng qua cũng đã tăng cường cán bộ, chiến sỹ thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát các khu du lịch có sử dụng phương tiện đường thủy hoạt động chở khách du lịch. Đặc biệt, chú trọng kiểm tra giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện, bằng cấp hợp lệ của người điều khiển phương tiện và tổ chức kiểm tra thực tế đột xuất việc chấp hành các quy định về an toàn giao thông đường thủy, kiểm tra các phương tiện hỗ trợ bảo vệ an toàn cho du khách như áo phao, dụng cụ cứu hộ trên thuyền.

Chúng tôi có mặt tại Khu du lịch hồ Tuyền Lâm vào buổi sáng thứ Bảy, tại bến thuyền hồ Tuyền Lâm, mới 8 giờ sáng nhưng đã có rất đông du khách cả người lớn và trẻ em đứng chờ đến lượt lên thuyền để trải nghiệm dịch vụ du lịch trên mặt hồ và ghé thăm một số điểm du lịch nằm sâu trong rừng. Hồ Tuyền Lâm có diện tích mặt nước 320 ha, điều kiện thiên nhiên đa dạng, phong phú, phong cảnh hữu tình, rất thuận tiện, thú vị cho khách du lịch khám phá. Nhưng hồ này cũng có độ sâu cao, nước lạnh nên nếu không đảm bảo các điều kiện an toàn đường thuỷ cũng sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra những tai nạn đáng tiếc. Đại diện HTX Du thuyền Tuyền Lâm cho biết, quá trình hoạt động, đơn vị đều quán triệt và nhắc nhở các lái thuyền thường xuyên quan tâm bảo dưỡng và kiểm tra các điều kiện về an toàn của phương tiện. Lực lượng quản lý và bảo vệ của HTX cũng thường xuyên quan sát và nhắc nhở lái thuyền tuân thủ quy định an toàn, nhắc nhở du khách mặc áo phao và tuân thủ các quy định về an toàn khi ngồi trên phương tiện đường thủy. Thời gian vừa qua, hoạt động vận chuyển khách bằng thuyền ở điểm này đều diễn ra an toàn, chưa xảy ra các trường hợp đáng tiếc.

Thực tế những năm qua ở Lâm Đồng cho thấy, mùa mưa kéo dài, lại thường có giông lốc bất ngờ nên công tác cảnh báo, dự báo cũng hết sức quan trọng. Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị thường xuyên tổ chức kiểm tra và tổ chức tặng áo phao, phao cứu hộ và cho các đơn vị ký cam kết, yêu cầu các đơn vị chủ thuyền khi thời tiết không thuận lợi, mưa to, gió lớn thì không được đón khách để đảm bảo an toàn. Các phương tiện ở hầu hết các điểm du lịch hồ, thác trên địa bàn hiện cũng không có đèn, nên cũng yêu cầu các đơn vị không được hoạt động về đêm, đến 18h phải ngừng hoạt động.

Các chủ thuyền phải thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng tàu, thuyền, trường hợp hết hạn đăng kiểm thì không được phép sử dụng. Đặc biệt, nhắc nhở các HTX, các đơn vị kinh doanh phải chú ý cho lái thuyền khám sức khỏe định kỳ, tập huấn thường xuyên cho lái thuyền và nhắc nhở, tổ chức tốt cho đội ngũ cứu hộ. Đồng thời, yêu cầu lái thuyền phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, khai báo trung thực, chính xác các thông tin về chứng chỉ chuyên môn thuyền viên theo quy định; phương tiện hoạt động, chở đúng trọng tải cho phép.

Quá trình kiểm tra cho thấy, các điểm du lịch có dịch vụ du lịch trên mặt hồ, các điểm du lịch thác nước cơ bản đều trang bị đầy đủ áo phao, phao cứu hộ đúng quy định. Một số điểm đã lắp đặt biển báo nguy hiểm để cảnh báo cho du khách. Tuy nhiên, hiện trên địa bàn thành phố cũng vẫn còn một số hoạt động du lịch nhỏ lẻ, một số điểm du lịch tự phát trên hồ, thác nhỏ nằm sâu trong rừng chưa được quản lý chặt chẽ, cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn vào mùa mưa bão. Để hoạt động du lịch diễn ra an toàn, tiếp tục cần sự quan tâm hơn nữa trong công tác quản lý ở các địa phương. Bên cạnh đó, cần tăng cường hơn nữa việc tuyên truyền, nhắc nhở đến người dân và du khách các quy định của pháp luật về an toàn đường thủy, an toàn trong hoạt động du lịch; chú trọng và quan tâm đầu tư phương tiện cho hoạt động cứu hộ, cứu nạn...

NGUYÊN THI