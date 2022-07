Triển vọng phục hồi du lịch

Mặc dù vẫn còn những thách thức tồn tại do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng từ đầu năm đến nay, ngành Du lịch của tỉnh đã cho thấy những dấu hiệu phục hồi khá mạnh mẽ dù vẫn chưa thể trở lại như mức trước khi đại dịch bùng phát.

Dù là ngày đầu tuần nhưng lượng khách du lịch đến Đà Lạt vẫn rất đông

Theo số liệu mới nhất của UBND tỉnh, lượng khách du lịch quốc tế và trong nước đến Đà Lạt trong 6 tháng đầu năm đều tăng so với cùng kỳ và có dấu hiệu tiếp tục tăng trong thời gian tới do hoạt động du lịch, dịch vụ đang tiếp tục được khôi phục với nhiều hoạt động đa dạng và ngày càng hấp dẫn, chất lượng hơn. Các đơn vị kinh doanh du lịch cũng cho thấy có dấu hiệu đẩy mạnh đầu tư, nâng cao chất lượng cơ sở vật chất kỹ thuật, dịch vụ và tăng cường tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực để nâng cao chất lượng phục vụ khách du lịch. Theo thống kê, tổng lượt khách đến Lâm Đồng 6 tháng đầu năm ước đạt 3.720.000 lượt, tăng 86,5% so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế ước đạt 26.000 lượt, tăng 76,4% so cùng kỳ. Khách qua lưu trú ước đạt 2.220.000 lượt, tăng 117,5% so cùng kỳ. Trong đó, Đà Lạt vẫn đang chứng minh là địa phương có ngành "Công nghiệp không khói" dẫn đầu cả tỉnh và tăng trưởng mạnh mẽ nhất, xứng đáng là điểm đến du lịch nghỉ dưỡng “hot” nhất cả nước hiện nay.

Ở thành phố Đà Lạt những ngày hè này, không chỉ cuối tuần mà tất cả các ngày còn lại, khách du lịch đều rất đông. Đây là tín hiệu cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ. Đường phố đã trở lại đông đúc, các điểm du lịch lớn nhỏ, quán xá đều đông đúc du khách ra vào. Các chuyến xe vận tải hành khách cũng hoạt động rất nhộn nhịp ở nhiều tuyến đường từ miền Trung đến TP Hồ Chí Minh và miền Tây. Sân bay Liên Khương cũng nhộn nhịp các chuyến bay khắp nơi. Vào buổi tối, xe khách, xe du lịch xuất hiện từng hàng dài ở khu vực trung tâm thành phố và các cung đường nhiều khách sạn, nhà nghỉ. Hiện, du lịch Lâm Đồng nói chung và Đà Lạt nói riêng đã nỗ lực tạo thêm rất nhiều các sản phẩm du lịch mới hấp dẫn để thu hút du khách. Đồng hành cùng với các chính sách thúc đẩy du lịch của tỉnh, nhiều công ty du lịch, các đơn vị kinh doanh lưu trú, các điểm tham quan… cũng đã đưa ra các biện pháp khuyến khích để khôi phục ngành Du lịch, các công ty liên quan đến du lịch cũng đang nỗ lực thiết kế và phát triển các sản phẩm du lịch có thể đáp ứng nhu cầu của du khách trong tình hình mới. Nhiều chính sách thu hút du khách đang cho thấy đạt hiểu quả thu hút khách rất cao.

Tuy số liệu thống kê 6 tháng đầu năm là minh chứng cho xu hướng phục hồi của ngành Du lịch trong năm 2022, nhưng do tình hình lây lan dịch COVID-19 trong thời gian này vẫn chưa khống chế được hoàn toàn, và tình hình giá cả tăng cao do ảnh hưởng chung của tình hình thế giới nên cũng vẫn ít nhiều ảnh hưởng đến đà tăng trưởng. Ước tính, lượng khách du lịch vẫn chưa thể quay lại như trước khi đại dịch xảy ra. Mặc dù vậy, cuối năm nay, Lâm Đồng sẽ tổ chức Festival Hoa Đà Lạt, dự kiến sẽ được xã hội hoá mạnh mẽ với nhiều chương trình đa dạng, hấp dẫn, ý nghĩa nên ngành Du lịch vẫn được kỳ vọng sẽ tiếp tục khởi sắc và dự báo sẽ là lĩnh vực đạt mức tăng trưởng mạnh mẽ nhất của tỉnh trong năm nay.

NGUYỄN NGHĨA