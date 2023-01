Khách du lịch dịp tết dương lịch tăng hơn 33% so cùng kỳ

(LĐ online) - Chiều 2/1, tin từ Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, lượng khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Đà Lạt - Lâm Đồng trong dịp Tết dương lịch năm 2023 (tính từ 31/12/2022 - 2/1/2023) ước đạt 120.000 lượt, tăng 33,3% so với Tết Dương lịch năm 2022.

Khách du lịch thăm quan vườn quýt ở Đơn Dương dịp Tết Dương lịch

Cũng theo thống kê của Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, trong thời gian 2 tháng diễn ra Festival Hoa Đà Lạt (tháng 11 và 12/2022), tổng lượng khách đến Đà Lạt - Lâm Đồng tham quan, nghỉ dưỡng đạt 1.850.000 lượt khách; trong đó, khách quốc tế 35.000 lượt khách.

Trước đó, tại hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2023 diễn ra vào cuối tháng 11/2022, UBND tỉnh Lâm Đồng thông tin, năm 2022, Đà Lạt - Lâm Đồng ước đón hơn 7 triệu lượt du khách, tăng 340% so cùng kỳ năm 2021. Trong đó, du khách quốc tế 150 nghìn lượt, đạt 100% kế hoạch, tăng 700% so với năm 2021; khách qua đăng ký lưu trú 5,5 triệu lượt, đạt 110% kế hoạch, tăng 300% so cùng kỳ 2021.

