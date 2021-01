Tìm ra phương pháp làm chậm sự tan chảy các sông băng

Bao phủ những sông băng trong những “tấm chăn” khổng lồ có thể là biện pháp hiệu quả nhằm làm chậm lại sự tan chảy của băng đang thu hẹp nhanh chóng.

Các nhà khoa học cho biết các sông băng ở Trung Quốc đang tan chảy với tốc độ đáng kinh ngạc

Nhóm nghiên cứu này cùng với Viện Tài nguyên và Môi trường Sinh thái Tây Bắc thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc thiết lập một khu vực thử nghiệm rộng 500m2 tại sông băng Dagu ở tỉnh Tứ Xuyên ở Tây Bắc Trung Quốc tháng 8/2020, bao phủ khu vực này bằng những tấm chăn từ vải địa kỹ thuật, một loại vải thân thiện với môi trường.

Sau khoảng 2 tháng rưỡi, các nhà nghiên cứu thấy rằng băng trong khu vực được bao phủ tan chảy ít hơn so với khu vực không được bao phủ khoảng 1m. Các nhà nghiên cứu cho rằng điều đó cho thấy khả năng của những “tấm chăn” ngăn chặn bức xạ Mặt Trời và trao đổi nhiệt trên bề mặt sông băng.

Theo các nhà nghiên cứu, sự tan chảy của các sông băng trên thế giới đang gia tăng trong những năm gần đây do tình trạng biến đổi khí hậu, đặc biệt những sông băng nhỏ với diện tích nhỏ hơn 1km2 có thể sớm biết mất do sự can thiệp của con người. Tuy nhiên, nghiên cứu toàn cầu về các sông băng tập trung vào tiến trình và cơ chế thay đổi của sông băng mà ít quan tâm tới tìm giải pháp đối với sự tan chảy của các sông băng.

Nhóm nghiên cứu trên cho biết sẽ thử nghiệm phương pháp chặn nhiệt đối với các sông băng khác tại Trung Quốc bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi biến đổi khí hậu và những sông băng giàu tiềm năng du lịch.

(Theo baotintuc.vn)