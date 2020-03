Sau một tháng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, tuyên truyền kết hợp xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, ý thức người dân trên địa bàn 4 xã vùng ven TP Đà Lạt đã có những chuyển biến tích cực.

Xử lý người tham gia giao thông vi phạm trên địa bàn xã Xuân Trường.

Theo Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Đà Lạt, số liệu thống kê mới nhất tính từ ngày 20/2 tới ngày 15/3 địa bàn 4 xã vùng ven có trên 200 trường hợp bị xử lý vi phạm hành chính, giảm 5-7% số vụ so với cùng kỳ ở tiêu chí số người chết và bị thương do tai nạn giao thông. Đây mới là số liệu tính từ ngày 20/2 tới ngày 15/3 và đang có xu hướng tiếp tục giảm dần.

Trung tá Mai Xuân Huệ, Phó Đội trưởng Đội CSGT Công an TP Đà Lạt cho biết, theo Kế hoạch “Triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông năm 2020 trên địa bàn TP Đà Lạt”, Công an thành phố sẽ tăng cường 1 chiến sỹ CSGT xuống cơ sở trong vòng 15 ngày. Các chiến sỹ được tăng cường trên địa bàn 4 xã vùng ven gồm Xuân Trường, Xuân Thọ, Trạm Hành và Tà Nung có nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an xã, triển khai có hiệu quả công tác giữ gìn, chấn chỉnh tình trạng vi phạm pháp luật về giao thông trên địa bàn, đồng thời chịu sự quản lý của trưởng công an xã.

Lãnh đạo Công an TP Đà Lạt cũng đã yêu cầu trưởng công an mỗi xã thành lập 1 tổ công tác, gồm 1 chiến sỹ CSGT và 4 công an xã.

Tổ công tác được trang bị một máy đo nồng độ cồn cùng các công cụ hỗ trợ. Hằng ngày tổ này có trách nhiệm báo cáo công việc, kết quả thực hiện về Đội CSGT để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Công an TP Đà Lạt.

“Đây là đợt tăng cường lực lượng CSGT xuống công an các xã lâu nhất, trước nay chỉ tầm 1-2 ngày thì giờ lên tới 15 ngày. Ngoài phát 5.000 tờ rơi cho các xã tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, đặc biệt là Nghị định 100 của Chính phủ,... các chiến sỹ sẽ còn phối hợp với công an địa bàn xử lý nghiêm các lỗi vi phạm thường gặp. Sau một tháng triển khai, nhận thức của người dân đã có chuyển biến rõ nét, chính quyền và người dân đồng tình ủng hộ” - Trung tá Huệ nói và cho biết thêm, việc tăng cường lực lượng sẽ được duy trì liên tục từ nay tới cuối năm 2020.

Ngoài ra, để công tác tuyên truyền kết hợp xử lý đạt kết quả tốt, Công an TP Đà Lạt giao Đội CSGT có trách nhiệm hướng dẫn quy trình tuần tra kiểm soát, các văn bản liên quan trong lĩnh vực đảm bảo an toàn giao thông cho lực lượng công an xã để nắm chắc phối hợp triển khai thực hiện. Cụ thể, các đội sẽ tổ chức tuần tra, chốt chặn tại các tuyến quốc lộ, đường liên thôn, liên xã, xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông và trật tự công cộng; yêu cầu người dân viết cam kết thực hiện các quy định. Đồng thời làm tốt công tác phòng ngừa và ngăn chặn có hiệu quả tội phạm lợi dụng lĩnh vực giao thông đường bộ để hoạt động phạm tội.

Trước đó, các xã vùng ven TP Đà Lạt nổi lên tình trạng người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, không đem theo các giấy tờ xe theo quy định, vẫn còn tình trạng lạng lách, đánh võng, rú ga... tiềm ẩn những nguy cơ về tai nạn giao thông, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng tới đời sống của người dân hai bên đường. Với kế hoạch tăng cường, đảm bảo trật tự giao thông trên địa bàn 4 xã, lãnh đạo Công an TP Đà Lạt giao nhiệm vụ và đặt quyết tâm làm giảm từ 5-10% số người chết và bị thương do tai nạn giao thông so với năm 2019 tại các xã trên.

