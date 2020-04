Công an thành lập 229 tổ công tác tại xã, phường, thị trấn để giám sát, phát hiện, xử phạt các vi phạm Chỉ thị 16/CT-TTg

(LĐ online) - Ngày 7/4, Đại tá Lê Vinh Quy - Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết: Công an tỉnh đã phân công lực lượng chia ca kíp thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19; chỉ đạo công an các phường, xã, thị trấn rà soát các trường hợp đi qua hai ổ dịch lớn trong nước (Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội và Bar Buddha, TP Hồ Chí Minh) tiến hành truy vết phát hiện các trường hợp liên quan để tổ chức cách ly theo quy định của Chính phủ.

Đại tá Lê Vinh Quy - Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại cuộc họp trực tuyến của UBND tỉnh về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Các đối tượng không khai báo y tế, khai báo không trung thực, găm hàng, đưa tin sai sự thật đều được thu thập chứng cứ để xử lý nhanh. Ngay trong ngày nay, Công an sẽ củng cố chứng cứ 1 đối tượng để xử lý ngay theo thủ tục rút gọn của tòa án.

Toàn lực lượng đã thành lập 229 tổ công tác tại xã, phường, thị trấn để điều tra, giám sát, phát hiện những vi phạm Chỉ thị 16/CT-TTg, bước đầu, đã xử phạt 257 trường hợp không đeo khẩu trang với tổng số tiền phạt 51,4 triệu đồng; 8.516 cơ sở kinh doanh để tụ tập đông người; 63 trường hợp lái xe không đeo khẩu trang; 360 trường hợp người nơi khác đến không khai báo y tế để kiểm tra sức khỏe phòng dịch Covid-19.

AN NHIÊN