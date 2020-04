Tội phạm ma túy diễn biến khó lường

Thời gian qua, ngành Công an trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tiếp tục có nhiều chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy, nhưng tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy vẫn diễn biến phức tạp, khó lường. Đáng lo ngại như tình trạng chung trên cả nước, tội phạm ma túy tại địa phương tập trung chủ yếu vào đối tượng thanh thiếu niên.

Công an tỉnh triệt phá 1 vụ buôn bán ma túy tổng hợp liên tỉnh với số lượng lớn

Theo báo cáo của Chính phủ, trong 9 tháng đầu năm 2019 cả nước đã phát hiện 23.328 vụ, 36.222 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 1.222 kg heroin, 6.254 kg ma túy tổng hợp. Đáng lo ngại hơn, trong số 230.000 người nghiện có hồ sơ quản lý, độ tuổi thanh niên từ 16 đến 30 chiếm 48%, nếu tính đến 35 tuổi thì con số này là 76%. Trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, thời gian gần đây lực lượng Công an tỉnh và các địa phương cũng liên tục triệt phá các tụ điểm thanh thiếu niên sử dụng chất kích thích, ma túy cũng như tàng trữ, buôn bán với số lượng lớn. Chỉ trong 3 tháng đầu năm 2020, Công an tỉnh và Công an TP Đà Lạt đã phát hiện hơn 30 vụ quán bar, nhà nghỉ, cơ sở kinh doanh karaoke... có đối tượng sử dụng, tàng trữ ma túy đá, hồng phiến, cần sa, ma túy tổng hợp. Đơn cử như sáng 17/2, Công an TP Đà Lạt gồm gần 100 chiến sĩ thuộc các đội nghiệp vụ bất ngờ đột kích kiểm tra hành chính quán kinh doanh rượu, bia Kyoto trên đường Ba Tháng Hai. Tại thời điểm kiểm tra, tại quán có 70 khách và 29 nhân viên đang hút sisa, uống bia, rượu, nghe nhạc… Qua kiểm tra khẩn cấp, các đội nghiệp vụ phát hiện 1 gói ni lông màu trắng nghi ma túy. Tới sáng cùng ngày, qua kiểm tra nhanh 99 người tại quán thì cơ quan chức năng xác định được 10 khách và 1 nhân viên dương tính với chất ma túy.

Hay trước đó chỉ 2 ngày (ngày 15/2), Công an tỉnh Lâm Đồng đã huy động trên 150 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị nghiệp vụ đột kích kiểm tra quán bar Rain (đường Lê Hồng Phong, Phường 4, TP Đà Lạt), phát hiện 92 thanh niên dương tính với ma túy. Khi thấy đoàn kiểm tra, nhiều đối tượng vứt bỏ ma túy vương vãi ngay trên sàn. Thời điểm lực lượng chức năng ập vào kiểm tra, quán bar này có 279 khách, trong đó có nhiều đối tượng có dấu hiệu sử dụng chất ma túy. Trong số khách tới bar vui chơi dương tính với chất ma túy, tới 80% là thanh niên từ 22 tới 30 tuổi.

Mới đây nhất, ngày 4/4, Đội Cảnh sát điều tra - Công an TP Đà Lạt đã phối hợp với các đơn vị liên quan vây bắt một nhóm 8 thanh thiếu niên (từ 17 tới 22 tuổi) chuyên tụ tập đua xe, quậy phá trên một số tuyến đường trên địa bàn TP Đà Lạt.

Qua truy xét nhanh, lực lượng công an phát hiện một nhóm thiếu niên (có nhiều em còn đang đi học) thường xuyên tổ chức sử dụng cần sa, thậm chí có dấu hiệu trồng cần sa để tự sử dụng.

Nhóm này có từ 8-15 thanh thiếu niên, cả nam lẫn nữ sau khi hút cần sa sẽ tổ chức đua xe trên đường cao tốc Liên Khương - Prenn, khu vực đường vòng hồ Tuyền Lâm... Đội Cảnh sát ma túy Công an TP Đà Lạt đã kiểm tra nhanh và phát hiện ít nhất 4 thanh niên đua xe dương tính với ma túy, trong đó có một học sinh học lớp 10 và 2 thanh niên vừa tròn 20 tuổi thừa nhận đã dùng cần sa được 3-4 năm nay.

Theo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) - Công an tỉnh Lâm Đồng, hiện tình hình phạm tội về ma túy vẫn diễn biến phức tạp, bọn tội phạm ngày càng có nhiều thủ đoạn tinh vi, nguy hiểm. Để đấu tranh triệt phá các vụ án ma túy không chỉ đòi hỏi sự quyết tâm, nỗ lực của các lực lượng chức năng mà còn cần đến sự chung tay góp sức của toàn xã hội, đặc biệt là sự hỗ trợ hiệu quả thông qua việc cung cấp thông tin, phát hiện, tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân trên từng địa bàn dân cư, xã, thôn… để công tác đấu tranh trên mặt trận phòng, chống tội phạm về ma túy sẽ gặt hái nhiều thành công, đem lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

C.PHONG