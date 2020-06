Đột kích quán karaoke lúc nửa đêm, bắt quả tang nhóm thanh niên sử dụng ma túy

(LĐ online) - Ngày 17/6, Công an TP Bảo Lộc cho biết, đang tạm giữ 11 đối tượng dương tính với chất ma túy để phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ việc.

11 đối tượng bay lắc, phê ma túy trong quán Karaoke Family đang bị Công an TP Bảo Lộc tạm giữ phục vụ công tác điều tra

Đây là những đối tượng bị Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Bảo Lộc phối hợp với Công an Phường 2 và các lực lượng nghiệp vụ đột kích vào 1 quán karaoke trên địa bàn bắt quả tang khi tất cả đang “bay lắc” trong tình trạng phê ma túy.

Trước đó, sau thời gian dài trinh sát, mật phục, vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 16/6, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy và Đội Quản lý Hành chính Công an TP Bảo Lộc phối hợp cùng Công an Phường 2 đã bất ngờ đột kích vào quán Karaoke Family trên đường Quang Trung (thuộc địa phận Phường 2). Tại đây, cơ quan công an đã tiến hành kiểm tra phòng số 3 và phát hiện có 9 nam, nữ thanh niên đang tổ chức bay lắc. Kiểm tra nhanh phòng hát này, công an phát hiện thu giữ 1 đĩa sứ trên bàn còn chứa một số chất ma túy dạng ketamin và 1 viên thuốc lắc. Công an tiếp tục kiểm tra trên người Nguyễn Tiến Phong - Chủ quán Karaoke Family thì phát hiện và thu giữ 3 gói nilon bên trong chứa tinh thể màu trắng nghi là chất ma túy tổng hợp. Tiếp tục kiểm tra, công an còn thu giữ thêm ½ viên thuốc lắc trên người 1 thanh niên đang phê ma túy trong phòng hát.

Ngay sau đó, cơ quan công an đã tiến hành lập biên bản niêm phong toàn bộ tang vật và đưa 11 thanh niên nam, nữ (9 người đang bay lắc trong phòng hát karaoke và chủ quán là Nguyễn Tiến Phòng cùng bạn gái của Phong đang có mặt trong quán Karaoke Family) về trụ sở Công an TP Bảo Lộc để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định. Tại cơ quan công an, qua kiểm tra nhanh, công an phát hiện tất cả 11 thanh niên đều dương tính với chất ma túy.

Hiện, Công an TP Bảo Lộc đang tạm giữ 11 thanh niên; trong đó, Nguyễn Tiến Phong bị tạm giữ hình sự để mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

HẢI ĐƯƠNG